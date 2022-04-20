Метеорологи предупредили о магнитной буре невиданных масштабов: названа дата

Магнитные бурые явление довольно частое и очень опасное. Для уязвимых людей такая буря может иметь даже фатальные последствия. Тем, кто имеет проблемы с сердцем, сосудами или хронические болезни разного характера, следует внимательно следить за датами таких событий и по возможности быть осторожными. На днях появилось сообщение, что в апреле произойдет мощнейшая магнитная буря. Она будет последней в этом месяце, но будет ощущаться очень сильно.





Буря продлится 20-21-22 апреля

Начало бури пришлось на 20 апреля, однако ее пик будет именно сегодня и завтра, так что всем уязвимым рекомендуется максимально позаботиться о собственном здоровье. Если вы чувствуете тахикардию, у вас повышенное артериальное давление, бессонница, потеря аппетита, усталость, вялость или даже тошнота — все это может быть следствием геомагнитных колебаний. Среди других более серьезных последствий, которые может спровоцировать данное явление – инсульты и даже инфаркты. Особенно в зоне риска пожилые люди.

Как снизить влияние бури на собственное самочувствие?

Есть ряд довольно обычных, но действенных советов. В частности, в эти дни нужно как можно больше отдыхать. Такой себе постельный режим тоже будет уместен. Пить много воды, ни в коем случае не употреблять алкоголь, отказаться от тяжелой и жирной пищи. Избегать слишком соленого, копченого и острого. Не нервничать. Любой стресс во время магнитной бури может стать причиной сильной мигрени. Если вы кофеман, в эти дни постарайтесь снизить количество кофеина. Замените кофе травяными чаями, а если хотите взбодриться, выпейте зеленого чая. А еще неспешные прогулки на свежем воздухе, положительные эмоции, например от просмотра любимого сериала или прослушивания любимой музыки. И магнитная буря пройдет мимо вас.