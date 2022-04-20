В «Дія» запрацювали нові послуги і можливість замовити виплату

Українці, яких війна змусила залишити свої домівки та переїхати у більш безпечні регіони, тепер зможуть отримати статус переселенців всього у кілька кліків. В державному застосунку «Дія» запрацювала послуга, за допомогою якої громадяни можуть зареєструватися як ВПО та навіть оформити матеріальну допомогу. Детальніше про нововведення розповіли у прес-службі Міністерства цифрової трансформації.





Такої послуги від «Дія» чекали вже давно. Адже у ЦНАПах західних областей України переселенцям доводилося вистоювати величезні черги, щоб зареєструватися як ВПО й подати заявку на матеріальну допомогу. Зараз же все це можна зробити онлайн лише за кілька хвилин.

Для оформлення статусу ВПО та грошової допомоги в додатку «Дія» потрібно:

оновити «Дія» до останньої версії та обрати у вкладці «Послуги» опцію «Отримати статус ВПО»;

вказати своє місцезнаходження , а також підтвердити геолокацію (зробити це потрібно буде лише раз для того, щоб отримати можливість скористатися послугою);

статус ВПО можна оформити й на дитину – якщо свідоцтво про народження не підтягується автоматично, його можна ввести в «Дія» вручну;

для оформлення грошової допомоги необхідно обрати картку «є-Підтримка»;

для отримання інших видів допомоги, зокрема гуманітарної та медичної, потрібно залишити свої контакти.

Після того, як введення усіх необхідних даних буде завершене, користувачу потрібно підтвердити їх достовірність та натиснути на кнопку «Надіслати». Довідка внутрішньо переміщеної особи з’явиться у «Дія» серед інших цифрових документів.

Нагадаємо, що для внутрішньо переміщених осіб передбачена щомісячна допомога від держави у сумі:

2 тис. грн – для дорослого;

3 тис. грн – для дитини чи особи з інвалідністю.

Ці кошти можна отримати на картку «є-Підтримка». Користуватися ж ними дозволяється будь-яким зручним для власника способом, зокрема розраховуватися за покупки, знімати у вигляді готівки та навіть пересилати на іншу банківську картку.