Метеорологи попередили про магнітну бурю небачених масштабів: названо дату

Магнітні бурі явище доволі часте, і дуже небезпечне. Для вразливих людей, така буря може мати навіть фатальні наслідки. Тим хто має проблеми з серцем, судинами, чи хронічні хвороби різного характеру, варто уважно слідкувати за датами таких подій і по можливості бути обережними. На днях з’явилося повідомлення, що в квітні відбудеться дуже потужна магнітна буря. Вона буде останньою цього місяця, але відчуватиметься дуже сильно.





Буря триватиме 20-21-22 квітня

Початок бурі припав на 20 квітня, однак її пік буде саме сьогодні і завтра, тож всім вразливим рекомендується максимально потурбуватися про власне здоров’я. Якщо ви відчуваєте тахікардію, у вас підвищений артеріальний тиск, безсоння, втрата апетиту, втома, млявість чи навіть нудота — все це може бути наслідком геомагнітних коливань. Серед інших більш серйозних наслідків, які може спровокувати дане явище — інсульти і навіть інфаркти. Особливо у зоні ризику літні люди.

Як знизити вплив бурі на власне самопочуття?

Є ряд досить простих, але дієвих рекомендацій. Зокрема, в ці дні потрібно якомога більше відпочивати. Такий собі постільний режим теж буде доречним. Пити багато води, в жодному разі не вживати алкоголю, відмовитися від важкої та жирної їжі. Уникати надто солоного, копченого, та гострого. Не нервувати. Будь-який стрес під час магнітної бурі може стати причиною сильної мігрені. Якщо ви кавоман, в ці дні постарайтесь зменшити кількість кофеїну. Замініть каву трав’яними чаями, а якщо хочете збадьоритися випийте зеленого чаю. А ще неспішні прогулянки на свіжому повітрі, позитивні емоції, наприклад, від перегляду улюбленого серіалу чи прослуховування улюбленої музики. І магнітна буря пройде мимо вас.