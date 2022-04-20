Украинцам рассказали о том, чего ждать от доллара в ближайшие дни

Как только было введено военное положение, Национальный банк Украины сразу же заморозил курс и запретил банкам продавать валюту населению. Этот шаг должен был уменьшить спрос на доллары и евро, а затем позволить удержать их цену на том же уровне, к которому мы привыкли в течение последних месяцев (доллар в пределах 30 грн).





В то же время в обменниках и на черном рынке валюта продавалась. И вот недавно появилось объявление о том, что с 14 апреля украинцы снова могут купить иностранные купюры в кассах банков. НБУ увидев, что население не слишком торопится скупать валюту, ведь не сильно платежеспособно, решил постепенно снимать ограничения. Повлияет ли это на курс? Эксперты поделились мнением.

Существенно на курс это не повлияет

О том, что доллар в ближайшее время будет держаться на уровне 30 гривен, рассказал советник президента Олег Устенко. Он отметил, что первые ограничения будут сниматься постепенно и очень осторожно. Во-вторых, спроса как такового нет. Люди не спешат скупать доллары. В-третьих, благодаря регулярной помощи других стран, дефицита валюты в стране пока не наблюдается. В ближайшее время доллар может возрасти максимум на несколько копеек, то есть это будет совсем незначительное колебание.

Сбережения в валюте – это правильно

В то же время, украинцев призывают по возможности хранить свои сбережения в валюте. Мол, девальвация гривни все равно неизбежна. Инфляция растет, цены поднимаются. Продукты питания и другие товары будут расти. Сейчас, например, наблюдается значительное удорожание овощей, потому что обычно на украинские рынки они поступали из Херсона и других южных областей, где сейчас ведутся тяжелые бои. Как только будут разблокированы порты Черного моря, и мы сможем экспортировать зерно, вырастет и стоимость хлеба.