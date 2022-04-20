Українцям розповіли про те, чого чекати від долара найближчими днями

Як тільки було введено воєнний стан, Національний банк України одразу ж заморозив курс, та заборонив банкам продавати валюту населенню. Цей крок повинен був зменшити попит на долари та євро, а відтак дозволити втримати їх ціну на тому ж рівні, до якого ми всі звикли протягом останніх місяців (долар в межах 30 грн).





Водночас в обмінниках та на чорному ринку валюта продавалась. І от нещодавно з’явилося оголошення, що з 14 квітня українці знову можуть купити іноземні купюри в касах банків. НБУ побачивши, що населення не надто квапиться скуповувати валюту, адже є не надто платоспроможним, вирішили поступово знімати обмеження. Чи вплине це на курс? Експерти поділилися думкою.

Суттєво на курс це не вплине

Про те, що долар найближчим часом триматиметься на рівні 30 гривень, розповів радник президента Олег Устенко. Він зауважив, що по-перше обмеження зніматимуться поступово та дуже обережно. По-друге, попиту як такого немає. Люди не квапляться скуповувати долари. По-третє, завдяки регулярній допомозі від інших країн, дефіциту валюти в країні поки що не спостерігається. Найближчим часом долар може зрости максимум на кілька копійок, тобто це буде зовсім незначне коливання.

Заощадження у валюті — це правильно

Водночас українців закликають по можливості зберігати свої заощадження у валюті. Мовляв, девальвація гривні все одно неминуча. Інфляція росте, ціни піднімаються. Продукти харчування та інші товари невпинно зростатимуть. Зараз, наприклад, спостерігається значне подорожчання овочів, тому що зазвичай на українські ринки вони поступали з Херсонщини та інших південних областей, де зараз ведуться важкі бої. Як тільки будуть розблоковані порти Чорного моря, і ми зможемо експортувати зерно, зросте вартість хліба.