Ощадбанк массово блокирует карты: куда денется пенсия и другие деньги со счетов?

В Украине большинство пенсионеров получают пенсию на карту Ощадбанка. Особенно стало больше таких лиц с начала войны, ведь сейчас пенсии тех граждан, которые живут на временно оккупированных территориях, или там, где ведутся бои, государство перечисляет сразу на счета Ощада. Но появилась информация, что банк начал массово блокировать карты клиентов. Как вернуть деньги, и в безопасности ли они в таком случае?





Блокируют карточки в которых истек срок действия

Ощадбанк блокирует те карты, которые уже просрочены. Деньги со счета никуда не денутся, их можно будет забрать сразу же после перевыпуска карты. Но есть сразу несколько подводных камней, которые, кстати, очень возмущают клиентов. Возможно, после многих жалоб, которые уже посыпались на учреждение, появится какое-то решение, но пока всем следует помнить о ряде неприятных нюансов:

Деньги со счета невозможно снять, пока вы не оформите новую карту. Карточку можно оформить в том отделении, в котором вы оформляли свою первую карточку. Это максимально нелогично, но именно с такой проблемой столкнулся временный переселенец из Харькова, живущий сейчас во Львове. У мужчины истек срок действия карты, и он не смог ее оформить во Львове, ведь новая карта вроде бы уже ждет его в Харькове, и выпустить еще одну — невозможно. Забрать деньги и закрыть счет без оформления новой карты тоже нельзя.

В данном случае, наилучшим решением станет следить за сроком действия карты, и своевременно ее заменить, пока выдача средств не заблокирована. К слову, если вы не будете перевыпускать карту месяц, или больше, пенсионные выплаты все равно будут поступать на ваш счет. Вы просто не сможете ими воспользоваться.