Ощадбанк масово блокує картки: куди подінеться пенсія та інші гроші з рахунків?

В Україні більшість пенсіонерів отримують пенсію на картку Ощадбанку. Особливо побільшало таких осіб від початку війни, адже зараз пенсії тих громадян, які живуть на тимчасово окупованих територіях, або там де ведуться бої, держава перераховує одразу на рахунки Ощаду. Та з’явилася інформація, що банк почав масово блокувати картки клієнтів. Як повернути гроші у такому випадку, і чи в безпеці вони?





Блокують картки у яких минув термін дії

Ощадбанк блокує ті картки, які вже є протермінованими. Гроші з рахунку нікуди не дінуться, їх можна буде забрати одразу ж після перевипуску картки. Але є одразу кілька підводних каменів, які до речі дуже обурюють клієнтів. Можливо після багатьох скарг, які вже посипалися на установу з’явиться якесь рішення, але наразі всім варто пам’ятати про ряд неприємних нюансів:

Гроші з рахунку неможливо зняти, допоки ви не оформите нову картку. Картку можна оформити в тому відділенні в котрому ви оформлювали свою першу картку. Це максимально нелогічно, але саме з такою проблемою стикнувся тимчасовий переселенець з Харкова, який зараз живе у Львові. У чоловіка минув термін дії картки, і він не зміг її оформити у Львові, адже нова картка начебто вже чекає його у Харкові, і випустити ще одну — неможливо. Забрати гроші і закрити рахунок без оформлення нової картки теж не можна.

В даному випадку, найкращим рішенням стане слідкувати за терміном дії картки, та вчасно ії замінити, допоки видачу коштів не заблоковано. До слова, якщо ви не перевипускатимете картку місяць, чи більше, пенсійні виплати все одно надходитимуть на ваш рахунок. Ви просто не зможете ними користуватися.