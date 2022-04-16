По 100 грн./кг: эксперты объяснили, почему некоторые овощи существенно подорожали

Из-за войны в Украине изменились цены на некоторые продукты. Подорожало практически все, а в особенности овощи. К примеру, люди начали подмечать невероятно высокую стоимость помидор. Сейчас в большинстве торговых сетей килограмм томатов стоит 90-110 грн. Это беспрецедентная стоимость, и, конечно сейчас, когда доходы граждан сильно уменьшились, позволить себе такую ​​покупку могут не все. Дорожают и другие овощи и фрукты. Эксперты рассказали, что на это есть ряд причин. Более того, рост цен будет наблюдаться и в дальнейшем.





Овощи дорожают сразу по нескольким причинам

Прежде всего, негативный вклад в ценообразование овощей и томатов в частности, внесла погода. Сырость, холод и малое количество солнца не способствуют быстрому созреванию помидоров, из-за чего они выросли в цене. Кроме того, влияют на стоимость и другие факторы:

Высокая себестоимость энергоресурсов в Украине. Предприниматели еще до войны жаловались, что за электроэнергию они платят гораздо больше, чем в предыдущие годы. Подорожание внутренней логистики. Скачок цен произошел в связи с нападением России. Оккупация отдельных территорий. Там пока ничего не работает, соответственно ничего не выращивается, а еще это минус сотни тысяч покупателей, у которых платежеспособность сейчас очень низкая. Девальвация гривны, которая продолжается несмотря на замороженный курс. Высокая цена импортных томатов. В частности, в Турции этот овощ тоже подорожал.

Эксперты уверены, что пока идет война и наблюдается массовый отток людей в страны Европы, цены на продукты в Украине будут постоянно увеличиваться.

Дефицита продуктов пока нет

Глобального дефицита продовольственных товаров пока нет. В некоторых регионах возможен меньший выбор круп, молочной продукции или колбасных изделий. Но в общем-то в магазинах есть все, что нужно для жизни. Речь обо всех регионах страны, кроме тех, где идут тяжелые бои, или они находятся под временным контролем оккупантов.

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