По 100 грн./кг: эксперты объяснили, почему некоторые овощи существенно подорожали
Из-за войны в Украине изменились цены на некоторые продукты. Подорожало практически все, а в особенности овощи. К примеру, люди начали подмечать невероятно высокую стоимость помидор. Сейчас в большинстве торговых сетей килограмм томатов стоит 90-110 грн. Это беспрецедентная стоимость, и, конечно сейчас, когда доходы граждан сильно уменьшились, позволить себе такую покупку могут не все. Дорожают и другие овощи и фрукты. Эксперты рассказали, что на это есть ряд причин. Более того, рост цен будет наблюдаться и в дальнейшем.
Овощи дорожают сразу по нескольким причинам
Прежде всего, негативный вклад в ценообразование овощей и томатов в частности, внесла погода. Сырость, холод и малое количество солнца не способствуют быстрому созреванию помидоров, из-за чего они выросли в цене. Кроме того, влияют на стоимость и другие факторы:
- Высокая себестоимость энергоресурсов в Украине. Предприниматели еще до войны жаловались, что за электроэнергию они платят гораздо больше, чем в предыдущие годы.
- Подорожание внутренней логистики. Скачок цен произошел в связи с нападением России.
- Оккупация отдельных территорий. Там пока ничего не работает, соответственно ничего не выращивается, а еще это минус сотни тысяч покупателей, у которых платежеспособность сейчас очень низкая.
- Девальвация гривны, которая продолжается несмотря на замороженный курс.
- Высокая цена импортных томатов. В частности, в Турции этот овощ тоже подорожал.
Эксперты уверены, что пока идет война и наблюдается массовый отток людей в страны Европы, цены на продукты в Украине будут постоянно увеличиваться.
Дефицита продуктов пока нет
Глобального дефицита продовольственных товаров пока нет. В некоторых регионах возможен меньший выбор круп, молочной продукции или колбасных изделий. Но в общем-то в магазинах есть все, что нужно для жизни. Речь обо всех регионах страны, кроме тех, где идут тяжелые бои, или они находятся под временным контролем оккупантов.