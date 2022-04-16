Українці почали по іншому використовувати кредитні картки

Військова агресія росії кардинально змінили життя українців. В пріоритеті у людей опинилися базові потреби, у зв’язку з чим їхня фінансова поведінка стала зовсім іншою. Найпростіше відслідкувати ці зміни по тому, як українці користуються своїми банківськими картками. Експерти порівняли, типи та суми транзакцій, які громадяни України здійснювали у березні 2021 та 2022 років. Результати вражають.





Перш за все варто зазначити, що загальна кількість операцій з картками у березні 2022-го зменшилася на 26%. Та обсяг коштів, задіяних у цих операціях залишився майже таким самим, як і в березні минулого року.

Найчастіше українці користувалися своїми картками для розрахунку за продукти та побутові товари у магазинах, оплати комуналки, мобільного рахунку, а також онлайн-ігор. При цьому значно зменшилися суми витрат на косметику, одяг, залізничні та авіаквитки, замовлення іжі з доставкою та інші послуги, які не є першочерговими.

Кількість онлайн-оплат у березні 2022-го в порівнянні з тим же періодом минулого року зменшилася на 24,8%. Проте їх обсяги зросли на 8,6%, а середня сума одного чеку збільшилася майже на 45% до 2722 грн.

Значно зменшилася кількість операцій зі зняття готівки. Клієнти користувалися послугами банкоматів на 51% рідше, ніж торік. При цьому суми, які знімали зі своїх рахунків українці, збільшилися на 30%.

З початком війни значно зросли й обсяги переказів між картками – на 111%. Середня сума одного переказу в минулому місяці склала 5140 грн. Хоча кількість транзакцій між картками залишилася практично такою самою, як у березні 2021-го. А якщо точніше, то вона збільшилася лише на 1%.

В цілому ж війна зробила українців більш економними. Вони практично перестали витрачатися на другорядні товари та розваги. Натомість купують лише найнеобхідніше, а також, судячи зі збільшення сум переказів, допомагають нашим військовим у нелегкій боротьбі з ворогом.

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