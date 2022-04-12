Названо допустимий розмір переказу під час війни: за більші суми банки блокуватимуть рахунок

До війни українцям могли заблокувати рахунок навіть за регулярні транзакції розміром вище 5000 гривень, не говорячи вже про 25 000 чи 50 000 грн. Мова про неофіційні доходи, які не оподатковуються. Все задля того, аби вивести бізнес з тіні. Поки в Україні триває воєнний стан ці ліміти не діють. Банки не повинні перевіряти походження таких сум. Але все ж певні обмеження існують. Спеціальні служби не фіксують лише перекази розміром до 400 000 грн. Все що вище привертатиме увагу. Рахунок можуть заблокувати, а від користувача вимагати документи про походження грошей.





Що буде якщо не надати документи про походження фінансів?

Якщо клієнт не зможе пояснити звідки в нього такі гроші, та не зможе підтвердити документально причину їх походження, рахунок заблокують. Кошти можна буде витрачати лише на наступне:

На підтримку Збройних Сил України. Гроші зараховуватимуться на рахунки ЗСУ або спеціальний рахунок НБУ. На благодійність. Сюди входять всі благодійні рахунки, відкриті Національним банком, або Міністерством соціальної політики. На купівлю облігацій внутрішньої державної позики “Військові облігації”.

Для волонтерів змінено деякі правила

Волонтерським організаціям дозволено робити перекази у іноземній валюті на закупівлю певних товарів. Щомісяця можна переказувати суму, яка в гривневому еквіваленті не перевищуватиме 400 000 грн. Мова про закупівлю бронежилетів, касок, шоломів, військової і тактичної форми, військового і тактичного взуття, захисного одягу, оптичних приладів для слідкування, безпілотних літальних апаратів, спальних мішків, карематів та засобів для надання домедичної допомоги.

Також, 5 квітня Нацбанк тимчасово скоротив граничні терміни розрахунків за експортними та імпортними операціями. Розрахунок повинен здійснюватися не протягом року, а протягом 90 днів.

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