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Названы три знака Зодиака, которым нельзя злоупотреблять выпивкой из-за высокой склонности к алкоголизму

10.04.2022
1 хвилина на прочитання
алкоголь

Одни могут выпивать за один раз немного, и пить так в течение всей жизни. Другие же постепенно увеличивают дозу и уже через несколько месяцев или максимум год чувствуют, что стали зависимыми. Все, конечно же, зависит от особенностей организма, а также ощущения меры, силы воли и собственного самоконтроля. Но, оказывается имеет значение и знак Зодиака под которым человек родился. Следовательно, названы три знака, которые спиваются легко и быстро. Им нужно ограничить алкоголь до минимума, чтобы не стать алкоголиками.


Рыбы

Меланхолические, депрессивные, слабодухие и любящие выпить бокал вина, или рюмку коньяка в полном одиночестве. Не устраивайте себе ностальгические вечера слишком часто. Вы и не заметите, как удовольствие от вкусного алкоголя превратится в банальную потребность выпить. Рыбы часто творческие личности, они регулярно страдают, если теряют вдохновение. Не пытайтесь вернуть музу выпивкой.

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алкоголь

Овен

Овны очень любят шумные компании, вечеринки, они очень веселые и коммуникабельные. И, конечно, они любят выпить. К сожалению, Овны в состоянии алкогольного опьянения становятся агрессивными (по крайней мере большинство представителей этого знака). А еще они могут не заметить, как уйдут в затяжной запой. Астрологи настоятельно рекомендуют Овнам ограничить алкоголь, насколько это возможно.

Скорпион

Скорпионы с первого взгляда очень сильные личности, которым по силам пережить какие-либо трудности и проблемы. Но на самом деле внутри это уязвимые люди, которые тяжело переживают трудные периоды в жизни. Очень сильно подкосить Скорпиона могут неудачи в любви или провалы на работе. В этот момент важно не искать утехи в рюмке, ведь потом вы долго не сможете выйти из эмоционального болота. Оно будет засасывать все глубже.

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10.04.2022
1 хвилина на прочитання
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