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Названо три знаки Зодіаку, яким не можна зловживати випивкою через високу схильність до алкоголізму

10.04.2022
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алкоголь

Одні можуть випивати за один раз небагато, і пити так протягом всього життя. Інші ж поступово збільшують дозу і вже через кілька місяців, чи максимум рік відчувають, що стали залежними. Все звісно ж залежить від особливостей організму, а ще відчуття міри, сили волі і власного самоконтролю. Але, виявляється має значення й знак Зодіаку під котрим людина народилася. Відтак, названо три знаки, які спиваються легко і швидко. Їм треба обмежити алкоголь до мінімуму, щоб не стати алкоголіками.


Риби

Меланхолічні, депресивні, слабодухі і такі, що полюбляють випити бокал вина, чи чарку коньяку у повній самотності. Не влаштовуйте собі такі ностальгічні вечори надто часто. Ви й не помітите, як задоволення від смачного алкоголю перетвориться в банальну потребу випити. Риби часто творчі особистості, вони регулярно страждають, якщо втрачають натхнення. Не намагайтесь повернути музу випивкою.

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алкоголь

Овен

Овни дуже полюбляють шумні компанії, вечірки, вони надзвичайно веселі та комунікабельні. І звісно ж вони люблять випити. На жаль, Овни в стані алкогольного сп’яніння стають агресивними (принаймні більшість представників цього знаку). А ще вони можуть незчутися, як піти у затяжний запій. Астрологи наполегливо рекомендують Овнам обмежити алкоголь наскільки це можливо.

Скорпіон

Скорпіони з першого погляду дуже сильні особистості, яким під силу пережити будь-які труднощі та проблеми. Та насправді, всередині це вразливі люди, які важко переживають тяжкі періоди в житті. Дуже сильно підкосити Скорпіона можуть невдачі у коханні, чи провали на роботі. В цей момент важливо не шукати розради в чарці, адже потім ви довго не зможете вийти з емоційного болота. Воно засмоктуватиме все глибше.

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10.04.2022
1 хвилина на прочитання
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