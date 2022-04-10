Названы самые сексуальные мужские и женские имена

Наверное для каждого человека имя его любимого или любимой, самое лучшее и сексуальное. Но оказывается имя может иметь возбуждающую энергетику. По крайней мере, так считают сексологи и лингвисты. Оказывается на сексуальность имени влияют буквы, которые в нем есть. Следовательно, при произношении этих имен человек может испытывать подсознательное возбуждение. Подобной энергетикой наиболее наделены гласные буквы и ряд других букв.





Самые сексуальные женские имена

Если верить данной теории, то самой возбуждающей энергией наделены имена: Анна, Алина, Анастасия, Алла. По мнению экспертов, наличие букв А и О в имени, говорят о страсти которой наделено лицо. Ведь на самом деле имя оказывает влияние на наш темперамент и характер. Эта страсть ощущается и передается другим. В эту же категорию входят и имена: Марина, Мирослава, Людмила, Лида. Буквы “Л” и “М” тоже признаны эротическими.

Но считается, что самой большой сексуальной энергией наполнены те женские имена, которые начинаются и заканчивают гласными буквами.

Самые сексуальные мужские имена

Ученые считают, что наибольшую энергию несут мужские имена, имеющие буквы “М”, “Л”, “Р” и “З”. Мол именно эти буквы придают именам нужную окраску, делают их мужественными и волевыми. Это, к примеру, Максим, Роман, Леонид и другие. Кроме этого, женщинам нравятся имена Александр (что означает защитник), Андрей (мужественный), Ярослав (яркий), Дмитрий (принадлежащий богине).

Как ни странно, но наиболее сексуальными считаются славянские имена, связанные с украинскими историческими личностями.

Рейтинг самых сексуальных иностранных имен

Заграницей, список самых сексуальных мужских имен выглядит так: Алессандро, Лоренсо, Ретт, Ромео, Матео, Дмитрий, Дейн, Марсело, Данте, Реми.

Аналогичный список для женщин: Скарлетт, Николетт, Наталья, Анаис, Паулина, Алессандра, Шанель, Сорай, Адриана, Джулиана.

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