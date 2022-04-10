Названо найсексуальніші чоловічі та жіночі імена

Напевно для кожної людини ім’я її коханого, чи коханої найкраще та найсексуальніше. Але виявляється ім’я може мати збудливу енергетику. Принаймні так вважають сексологи і лінгвісти. Виявляється на сексуальність імені впливають букви, які в ньому є. Відтак, при вимові цих імен людина може відчувати підсвідоме збудження. Подібною енергетикою найбільше наділені голосні букви, і ряд інших літер.





Найсексуальніші жіночі імена

Якщо вірити даній теорії, то найбільшою збуджуючою енергією наділені імена: Анна, Аліна, Анастасія, Алла. На думку експертів, наявність літер А і О в імені, говорять про пристрасть якою наділена особа. Адже насправді ім’я має вплив на наш темперамент та характер. Ця пристрасть відчувається і передається іншим. До цієї ж категорії входять й імена: Марина, Мирослава, Людмила, Ліда. Літери “Л” і “М” теж признані еротичними.

Але вважається, що найбільшою сексуальною енергією наповнені ті жіночі імена, які починаються та закінчують голосними буквами.

Найсексуальніші чоловічі імена

Вчені вважають, що найбільшу енергію несуть чоловічі імена, які мають літери “М”, “Л”, “Р” і “З”. Мовляв саме ці букви надають іменам потрібного забарвлення, роблять їх мужніми і вольовими. Це, наприклад, Максим, Роман, Леонід та інші. Крім цього, жінкам подобаються імена Олександр (що означає захисник), Андрій (мужній), Ярослав (яскравий), Дмитро (той, що належить богині).

Як не дивно, але найбільш сексуальними вважаються слов’янські імена, які пов’язані з українськими історичними особистостями.

Рейтинг найсексуальніших іноземних імен

Закордоном, перелік найсексуальніших чоловічих імен виглядає так: Алессандро, Лоренсо, Ретт, Ромео, Матео, Дмитро, Дейн, Марсело, Данте, Ремі.

Аналогічний список для жінок: Скарлетт, Ніколетт, Наталія, Анаїс, Пауліна, Алессандра, Шанель, Сорай, Адріана, Джуліана.

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