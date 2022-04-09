На пенсии и зарплаты начинает не хватать средств: к чему готовиться украинцам?

Так, как в Украине идет война и введено военное положение, нужно быть готовым абсолютно к любым неожиданностям. Экономика очень страдает, бюджет наполняется меньше, зато расходы безумные. И это не чьи-то догадки, а слова премьер-министра Дениса Шмыгаля. Политик заявил, что в марте ситуация была в разы лучше, ведь украинский бизнес заплатил налоги авансом. Также активно продавались военные облигации. Это помогло пополнить бюджет и выполнить основные обязательства перед народом. В апреле все совсем иначе, и гражданам нужно готовиться к возможному сокращению зарплат и социальных выплат.





Сейчас все надежда на международных партнеров и скорейшее окончание войны

Шмигаль рассказал об этом в эфире национального телемарафона. Говорит, что по состоянию на сегодняшний день государство и так отказалось от всего, что только возможно. Приостановили стройки, ремонты дорог, не делают никаких масштабных закупок. Сократили зарплаты чиновникам на 10%. Пока этого должно хватить, чтобы в апреле выплатить пенсии и зарплаты в полном объеме. Однако если война будет продолжаться и в дальнейшем, с этим точно возникнут проблемы. Вероятно, первыми урежут зарплату работникам, получающим зарплату из бюджета. Не исключение, что будут происходить сокращения, или перевод на меньшие ставки. В любом случае все будет сообщаться раньше времени и тщательно объясняться.

Сегодня правительство ориентировано на помощь тем, кто покинул дом в горячих точках

Львиная доля бюджета также идет на помощь временно переселенным лицам. Следовательно, пенсионеры, потерявшие свой дом из-за боевых действий, могут оформить доплату к пенсии в размере 2000 грн. Вскоре средства можно будет оформить в Дии, а пока нужно обращаться в местные органы власти, в населенном пункте, котором вы остановились.

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