На пенсії і зарплати починає не вистачати коштів: до чого готуватися українцям?

Так, як в Україні триває війна та введено воєнний стан, потрібно бути готовим абсолютно до будь-яких несподіванок. Економіка дуже страждає, бюджет наповнюється менше зате витрати шалені. І це не чиїсь догадки, а слова прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Політик заявив, в березні ситуація була в рази кращою, адже український бізнес заплатив податки авансом. Також, активно продавалися військові облігації. Це допомогло поповнити бюджет, та виконати основні зобов’язання перед народом. В квітні все зовсім інакше, і громадянам треба готуватися до можливого скорочення зарплат та соціальних виплат.





Зараз надія на міжнародних партнерів та швидке звершення війни

Шмигаль розповів про це в ефірі національного телемарафону. Каже, що станом на сьогодні держава й так відмовилася від всього, що лише можливо. Призупинили будівництва, ремонти доріг, не роблять ніяких масштабних закупівель. Скоротили зарплати чиновникам на 10%. Поки що цього має вистачити, щоб у квітні виплатити пенсії та зарплати у повному обсязі. Проте, якщо війна триватиме й надалі з цим точно виникнуть проблеми. Ймовірно першими вріжуть зарплату працівникам, які отримують зарплату з бюджету. Не виключення, що відбуватимуться скорочення, або ж переведення на менші ставки. В будь-якому випадку все повідомлятиметься завчасно та ретельно пояснюватиметься.

Сьогодні уряд зорієнтований на допомогу тим, хто покинув дім у гарячих точках

Левова частка бюджету також йде на допомогу тимчасово переселеним особам. Відтак, пенсіонери, які втратили свій дім через бойові дії, можуть оформити доплату до пенсії у розмірі 2000 грн. Незабаром кошти можна буде оформити в Дії, а поки треба звертатися у місцеві органи влади, в населеному пункті, в котрому ви зупинилися.

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