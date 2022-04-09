Новини

Благодаря “Укрпочте” украинцы могут получать ряд посылок бесплатно

10.04.2022
1 хвилина на прочитання
Укрпошта

С тех пор как началась война, страны Европы и США всячески помогают украинцам. Решили присоединиться к помощи и национальные почтовые операторы разных стран. Все благодаря Укрпочте, которая выразила такую ​​инициативу, и уже договорилась с тринадцатью государствами о том, что доставка в Украину от них будет бесплатной. Услуга ничего не будет стоить, если отправитель сможет указать конкретный адрес, инициалы получателя и его номер телефона. Посылки будут доставляться в Украину, а Укрпочта будет развозить их безвозмездно.


Отправлять можно:

Новини по темі
  • одежду, хозтовары;
  • продукты питания в заводских упаковках (не более 10 кг);
  • лекарства, не требующие рецепта.

Нельзя отправлять военные товары и алкоголь. Услугой уже пользуются как обычные граждане, имеющие заграницей родственников, так и волонтеры.

Укрпошта

Откуда можно получить посылку бесплатно?

Сейчас в инициативе приняли участие следующие страны, некоторые выдвигают определенные условия:

  1. Österreichische Post AG (Почта Австрии) – бесплатное отправление посылок весом до 30 кг.
  2. Omniva (Почта Эстонии) – бесплатная отправка посылок весом до 30 кг.
  3. Poczta Polska (Почта Польши) – принимают отправку EMS весом до 20 кг.
  4. An Post (Почта Ирландии) – бесплатное отправление посылок до 20 кг, а также ряд других услуг: бесплатное пополнение телефона, перевод денег.
  5. Česká Pošta (Почта Чехии) — бесплатная отправка посылок весом до 30 кг.
  6. Slovenská pošta (Почта Словакии) – бесплатное отправление посылок весом до 5 кг.
  7. Pošta Slovenije (Почта Словении) – бесплатное отправление гуманитарной помощи.
  8. Georgian Post (Почта Грузии) – бесплатная доставка в Украину.
  9. Cyprus Post (Почта Кипра) – бесплатная доставка в Украину.
  10. Magyar Posta (Почта Венгрии) – бесплатная доставка в Украину.
  11. Guernsey Post (Почта Гернси) – бесплатная доставка в Украину.
  12. Почты Армении – бесплатная доставка в Украину.
  13. Royal Gibraltar Post (Почта Гибралтара) – бесплатная доставка в Украину.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
10.04.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button