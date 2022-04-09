Благодаря “Укрпочте” украинцы могут получать ряд посылок бесплатно
С тех пор как началась война, страны Европы и США всячески помогают украинцам. Решили присоединиться к помощи и национальные почтовые операторы разных стран. Все благодаря Укрпочте, которая выразила такую инициативу, и уже договорилась с тринадцатью государствами о том, что доставка в Украину от них будет бесплатной. Услуга ничего не будет стоить, если отправитель сможет указать конкретный адрес, инициалы получателя и его номер телефона. Посылки будут доставляться в Украину, а Укрпочта будет развозить их безвозмездно.
Отправлять можно:
- одежду, хозтовары;
- продукты питания в заводских упаковках (не более 10 кг);
- лекарства, не требующие рецепта.
Нельзя отправлять военные товары и алкоголь. Услугой уже пользуются как обычные граждане, имеющие заграницей родственников, так и волонтеры.
Откуда можно получить посылку бесплатно?
Сейчас в инициативе приняли участие следующие страны, некоторые выдвигают определенные условия:
- Österreichische Post AG (Почта Австрии) – бесплатное отправление посылок весом до 30 кг.
- Omniva (Почта Эстонии) – бесплатная отправка посылок весом до 30 кг.
- Poczta Polska (Почта Польши) – принимают отправку EMS весом до 20 кг.
- An Post (Почта Ирландии) – бесплатное отправление посылок до 20 кг, а также ряд других услуг: бесплатное пополнение телефона, перевод денег.
- Česká Pošta (Почта Чехии) — бесплатная отправка посылок весом до 30 кг.
- Slovenská pošta (Почта Словакии) – бесплатное отправление посылок весом до 5 кг.
- Pošta Slovenije (Почта Словении) – бесплатное отправление гуманитарной помощи.
- Georgian Post (Почта Грузии) – бесплатная доставка в Украину.
- Cyprus Post (Почта Кипра) – бесплатная доставка в Украину.
- Magyar Posta (Почта Венгрии) – бесплатная доставка в Украину.
- Guernsey Post (Почта Гернси) – бесплатная доставка в Украину.
- Почты Армении – бесплатная доставка в Украину.
- Royal Gibraltar Post (Почта Гибралтара) – бесплатная доставка в Украину.