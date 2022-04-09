Благодаря “Укрпочте” украинцы могут получать ряд посылок бесплатно

С тех пор как началась война, страны Европы и США всячески помогают украинцам. Решили присоединиться к помощи и национальные почтовые операторы разных стран. Все благодаря Укрпочте, которая выразила такую ​​инициативу, и уже договорилась с тринадцатью государствами о том, что доставка в Украину от них будет бесплатной. Услуга ничего не будет стоить, если отправитель сможет указать конкретный адрес, инициалы получателя и его номер телефона. Посылки будут доставляться в Украину, а Укрпочта будет развозить их безвозмездно.





Отправлять можно:

одежду, хозтовары;

продукты питания в заводских упаковках (не более 10 кг);

лекарства, не требующие рецепта.

Нельзя отправлять военные товары и алкоголь. Услугой уже пользуются как обычные граждане, имеющие заграницей родственников, так и волонтеры.

Откуда можно получить посылку бесплатно?

Сейчас в инициативе приняли участие следующие страны, некоторые выдвигают определенные условия:

Österreichische Post AG (Почта Австрии) – бесплатное отправление посылок весом до 30 кг. Omniva (Почта Эстонии) – бесплатная отправка посылок весом до 30 кг. Poczta Polska (Почта Польши) – принимают отправку EMS весом до 20 кг. An Post (Почта Ирландии) – бесплатное отправление посылок до 20 кг, а также ряд других услуг: бесплатное пополнение телефона, перевод денег. Česká Pošta (Почта Чехии) — бесплатная отправка посылок весом до 30 кг. Slovenská pošta (Почта Словакии) – бесплатное отправление посылок весом до 5 кг. Pošta Slovenije (Почта Словении) – бесплатное отправление гуманитарной помощи. Georgian Post (Почта Грузии) – бесплатная доставка в Украину. Cyprus Post (Почта Кипра) – бесплатная доставка в Украину. Magyar Posta (Почта Венгрии) – бесплатная доставка в Украину. Guernsey Post (Почта Гернси) – бесплатная доставка в Украину. Почты Армении – бесплатная доставка в Украину. Royal Gibraltar Post (Почта Гибралтара) – бесплатная доставка в Украину.

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