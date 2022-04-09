Завдяки Укрпошті українці можуть отримувати ряд посилок безкоштовно

Відколи почалася війна, країни Європи та США всіляко допомагають українцям. Вирішили приєднатися до допомоги й національні поштові оператори різних країн. Все завдяки Укрпошті, яка висловила таку ініціативу, та вже домовилася з тринадцятьма державами про те, що доставка в Україну від них буде безкоштовною. Послуга нічого не коштуватиме, якщо відправник зможе вказати конкретну адресу, ініціали одержувача та його номер телефону. Посилки доставлятимуться в Україну, а тут Укрпошта розвозитиме їх безоплатно.





Відправляти можна:

одяг, господарчі товари;

продукти харчування у заводських упаковках (не більше 10кг);

ліки, які не вимагають рецепту.

Не можна відправляти військові товари та алкоголь. Послугою вже користуються як звичайні громадяни, які мають закордоном родичів, так і волонтери.

З відки можна отримати посилку безкоштовно?

Наразі в ініціативі взяли участь наступні країни, дехто висуває певні умови:

Österreichische Post AG (Пошта Австрії) — безкоштовне відправлення посилок вагою до 30 кг. Omniva (Пошта Естонії) — безкоштовне відправлення посилок вагою до 30 кг. Poczta Polska (Пошта Польщі) — п риймають відправлення EMS вагою до 20 кг. An Post (Пошта Ірландії) — безкоштовне відправлення посилок до 20 кг, а також ряд інших послуг: безкоштовне поповнення телефону, переказ грошей. Česká Pošta (Пошта Чехії) — б езкоштовне відправлення посилок вагою до 30 кг. Slovenská pošta (Пошта Словаччини) — безкоштовне відправлення посилок вагою до 5 кг. Pošta Slovenije (Пошта Словенії) — безкоштовне відправлення гуманітарної допомоги. Georgian Post (Пошта Грузії) — безкоштовна доставка до України. Cyprus Post (Пошта Кіпру) — безкоштовна доставка до України. Magyar Posta (Пошта Угорщини) — безкоштовна доставка до України. Guernsey Post (Пошта Гернсі) — безкоштовна доставка до України. Пошти Вірменії — безкоштовна доставка до України. Royal Gibraltar Post (Пошта Гібралтару) — безкоштовна доставка до України.

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