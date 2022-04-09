Новини

Завдяки Укрпошті українці можуть отримувати ряд посилок безкоштовно

10.04.2022
1 хвилина на прочитання
Укрпошта

Відколи почалася війна, країни Європи та США всіляко допомагають українцям. Вирішили приєднатися до допомоги й національні поштові оператори різних країн. Все завдяки Укрпошті, яка висловила таку ініціативу, та вже домовилася з тринадцятьма державами про те, що доставка в Україну від них буде безкоштовною. Послуга нічого не коштуватиме, якщо відправник зможе вказати конкретну адресу, ініціали одержувача та його номер телефону. Посилки доставлятимуться в Україну, а тут Укрпошта розвозитиме їх безоплатно.


Відправляти можна:

Новини по темі
  • одяг, господарчі товари;
  • продукти харчування у заводських упаковках (не більше 10кг);
  • ліки, які не вимагають рецепту.

Не можна відправляти військові товари та алкоголь. Послугою вже користуються як звичайні громадяни, які мають закордоном родичів, так і волонтери.

Укрпошта

Звідки можна отримати посилку безкоштовно?

Наразі в ініціативі взяли участь наступні країни, дехто висуває певні умови:

  1. Österreichische Post AG (Пошта Австрії) — безкоштовне відправлення посилок вагою до 30 кг.
  2. Omniva (Пошта Естонії) — безкоштовне відправлення посилок вагою до 30 кг.
  3. Poczta Polska (Пошта Польщі) — приймають відправлення EMS вагою до 20 кг.
  4. An Post (Пошта Ірландії) — безкоштовне відправлення посилок до 20 кг, а також ряд інших послуг: безкоштовне поповнення телефону, переказ грошей.
  5. Česká Pošta (Пошта Чехії) — безкоштовне відправлення посилок вагою до 30 кг.
  6. Slovenská pošta (Пошта Словаччини) — безкоштовне відправлення посилок вагою до 5 кг.
  7. Pošta Slovenije (Пошта Словенії) — безкоштовне відправлення гуманітарної допомоги.
  8. Georgian Post (Пошта Грузії) — безкоштовна доставка до України.
  9. Cyprus Post (Пошта Кіпру) — безкоштовна доставка до України.
  10. Magyar Posta (Пошта Угорщини) — безкоштовна доставка до України.
  11. Guernsey Post (Пошта Гернсі) — безкоштовна доставка до України.
  12. Пошти Вірменії — безкоштовна доставка до України.
  13. Royal Gibraltar Post (Пошта Гібралтару) — безкоштовна доставка до України.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿
10.04.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button