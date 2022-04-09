Завдяки Укрпошті українці можуть отримувати ряд посилок безкоштовно
Відколи почалася війна, країни Європи та США всіляко допомагають українцям. Вирішили приєднатися до допомоги й національні поштові оператори різних країн. Все завдяки Укрпошті, яка висловила таку ініціативу, та вже домовилася з тринадцятьма державами про те, що доставка в Україну від них буде безкоштовною. Послуга нічого не коштуватиме, якщо відправник зможе вказати конкретну адресу, ініціали одержувача та його номер телефону. Посилки доставлятимуться в Україну, а тут Укрпошта розвозитиме їх безоплатно.
Відправляти можна:
- одяг, господарчі товари;
- продукти харчування у заводських упаковках (не більше 10кг);
- ліки, які не вимагають рецепту.
Не можна відправляти військові товари та алкоголь. Послугою вже користуються як звичайні громадяни, які мають закордоном родичів, так і волонтери.
Звідки можна отримати посилку безкоштовно?
Наразі в ініціативі взяли участь наступні країни, дехто висуває певні умови:
- Österreichische Post AG (Пошта Австрії) — безкоштовне відправлення посилок вагою до 30 кг.
- Omniva (Пошта Естонії) — безкоштовне відправлення посилок вагою до 30 кг.
- Poczta Polska (Пошта Польщі) — приймають відправлення EMS вагою до 20 кг.
- An Post (Пошта Ірландії) — безкоштовне відправлення посилок до 20 кг, а також ряд інших послуг: безкоштовне поповнення телефону, переказ грошей.
- Česká Pošta (Пошта Чехії) — безкоштовне відправлення посилок вагою до 30 кг.
- Slovenská pošta (Пошта Словаччини) — безкоштовне відправлення посилок вагою до 5 кг.
- Pošta Slovenije (Пошта Словенії) — безкоштовне відправлення гуманітарної допомоги.
- Georgian Post (Пошта Грузії) — безкоштовна доставка до України.
- Cyprus Post (Пошта Кіпру) — безкоштовна доставка до України.
- Magyar Posta (Пошта Угорщини) — безкоштовна доставка до України.
- Guernsey Post (Пошта Гернсі) — безкоштовна доставка до України.
- Пошти Вірменії — безкоштовна доставка до України.
- Royal Gibraltar Post (Пошта Гібралтару) — безкоштовна доставка до України.