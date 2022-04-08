Названы знаки Зодиака, под которыми рождаются мужчины с низким интеллектом и нежеланием его развивать

Мужчины бывают разные, одни покоряют своей красотой и харизмой, другие добиваются всего физическим трудом, третьи – исключительно высоким интеллектом. То насколько человек интеллектуал часто зависит от знака Зодиака под которым он родился. По крайней мере, в этом уверены эксперты в астрологии. Есть четыре знака, которым совершенно не присущ острый ум. Им советуют искать работу, где нужно работать руками, а не головой.





Рак

Раки частенько летают в своих мыслях. За ними очень часто приходится что-либо переделывать. Добавляет проблем еще и лень Раков, и нелюбовь учить что-то новое. Зато монотонную рутинную работу, которую они хорошо изучили, будут делать отлично. Раки умеют и любят откладывать банальную бытовую работу, как, например, прикрутить полочку в ванной, на неделю, месяц и даже больше.

Лев

Удивительно, но Львы это не сильные интеллектуалы. Они могут говорить о всевозможных пустяках, быть в центре внимания, но стоит лишь поднять какую-то серьезную тему, как Лев просто сдувается. Нет, он, конечно же, не признает, что ему не хватает компетентности, просто умело переведет разговор в другое русло. Да еще и сделает так, что глупыми будете чувствовать себя вы.

Козорог

Козороги часто молчат. Это молчание для многих кажется многозначным. Мол, этот мужчина что-то знает… На самом деле все просто. Козороги молчат, потому что сказать нечего. У них узкое мировоззрение, нередко малый запас слов, они не любят погружаться в изучение какой-либо темы, поэтому редко поддерживают серьезные диалоги. Зато Козороги очень хорошо умеют убеждать кого-то в своей правоте, даже если не очень понимают о чем говорят.

Рыбы

Рыбы очень инфантильны, они не любят принимать важные решения и в конце концов не умеют этого делать. Они редко знают, как правильно и не хотят разбираться во многих вопросах. Женщинам придется быть мамами для таких мужчин и подсказывать им всегда, что и как делать.

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