П’ять фраз, якими ніколи не треба починати ранкову розмову з чоловіком

Ранок потрібно починати правильно: вчасно прокинутися, випити смачної кави, послухати улюблену пісню та перекинутися кількома фразами з коханою людиною. Та на жаль, на етапі ранкових балачок якраз і виникає найбільше конфліктів. Найчастіше “погоду в домі” псують саме чоловіки, до котрих жінки сказали, щось дратівливе. Психологи назвали 5 найпопулярніших фраз, з яких ніколи не треба починати ранковий діалог з коханим.





“Сьогодні потрібно….”

Зранку чоловіки менше всього хочуть слухати свої завдання на день. Якщо справи не терплять відтягнень, то нагадуйте про них звечора. Також, можна сказати це не тоном, який не терпить заперечень, а попросити. Тоді це сприйматиметься м’якше.

“Не забудь…”

Аналогічно й з цим пунктом. Чоловікам інколи треба кілька годин, щоб прийти в себе після сну, подобрішати і почати планувати день. Якщо ви скажете йому це одразу після пробудження результатом точно будете не задоволені.

“Ти думав над моїми вчорашніми словами?”

Ну логічно, що коли він спав, то ще ні про що не думав. Якщо ви вчора обговорювали важливі справи, дайте чоловіку хоча б повноцінний день на їх переварювання.

“Мені снився сон, що ти мене зрадив”

Вияснювати стосунки з чоловіком зранку через те, що вам приснилася його зрада — дуже нелогічно. Нічого хорошого від таких діалогів не чекайте. Максимум, чого ви доб’єтеся — спровокуєте сварку та забезпечите обох поганим настроєм.

“Принеси мені каву”

Тут 50/50. Деяким партнерам це дійсно в задоволення. Але якщо ваш не такий, краще не примушуйте його. Насильно милим не будеш. Кава в ліжко, має бути його добровільною ініціативою.

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