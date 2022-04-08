Пять фраз, которыми никогда не нужно начинать утренний разговор с мужчиной

Утро нужно начинать правильно: вовремя проснуться, выпить вкусного кофе, послушать любимую песню и обменяться несколькими фразами с любимым человеком. Но к сожалению, на этапе утренних разговоров как раз и возникает больше всего конфликтов. Зачастую погоду в доме портят именно мужчины, к которым женщины сказали, что-то раздражающее. Психологи назвали 5 самых популярных фраз, с которых никогда не следует начинать утренний диалог с любимым.





“Сегодня нужно….”

Утром мужчины меньше всего хотят слушать свои задачи на день. Если дела не терпят оттяжек, то напоминайте о них с вечера. Также можно сказать это не тоном, который не терпит возражений, а попросить. Тогда это будет восприниматься более мягко.

“Не забудь…”

Аналогично и с этим пунктом. Мужчинам иногда нужно несколько часов, чтобы прийти в себя после сна, подобреть и начать планировать день. Если вы скажете ему это сразу после пробуждения результатом, точно будете не удовлетворены.

“Ты думал над моими вчерашними словами?”

Ну логично, что когда он спал, еще ни о чем не думал. Если вы вчера обсуждали важные дела, дайте мужчине хотя бы полноценный день для их переваривания.

“Мне снился сон, что ты меня предал”

Выяснять отношения с мужчиной утром из-за того, что вам приснилась его измена – очень нелогично. Ничего хорошего от таких диалогов не ждите. Максимум, чего вы добьетесь — спровоцируете ссору и снабдите обоих плохим настроением.

“Принеси мне кофе”

Здесь 50/50. Некоторым партнерам это действительно в удовольствие. Но если ваш не такой, лучше не принуждайте его. Насильно милым не будешь. Кофе в постель, должно быть его добровольной инициативой.

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