Українцям пояснили процедуру вилучення авто без згоди власника на потреби армії

Відчуження автомобіля в умовах військового стану на потреби держави є цілком законною справою. Однак цей процес передбачає дотримання певних правил. Юристи розповіли, як відбувається вилучення транспортного засобу та які права залишаються за його законним власником.





Експерти юридичної компанії «Дорожний адвокат» зазначають, що відчуження автівки фактично означає повну передачу права власності на неї. Тому приймати таке серйозне рішення може лише військове командування, зокрема ЗСУ та їх підрозділи. Територіальна оборона та Нацполіція таких повноважень не мають.

Рішення про примусове вилучення транспорту потребує узгодження з органами місцевої влади. Виняток складають території, на яких ведуться активні бойові дії.

Відчуження автомобіля супроводжується складанням акту, у якому вказують:

назву військового командування, а також місцевого органу влади, що погодив рішення щодо вилучення;

дані про власника транспортного засобу;

дані про документ, що засвідчує право власності (у разі його наявності);

інформація про автівку, зокрема марка та модель, реєстраційний номер, рік випуску тощо.

Документ повинні підписати представник військового командування, представник органу місцевої влади та сам власник ТЗ. До акту відчуження додається також документ, в якому зазначена оціночна вартість конфіскованого автомобіля. Одна копія акту обов’язково повинна бути передана власнику автомобіля.

Оцінку ТЗ проводять незалежні експерти, або органи державної влади. В процесі оцінки власник може висловити власні пропозиції щодо номінальної ціни його автомобіля, або ж оскаржити остаточну суму оцінки в суді.

Після закінчення війни громадянин, у якого забрали машину на потреби держави, має право на компенсацію за неї. А якщо автівка збереглася – може навіть повернути її. Для цього потрібно написати заяву і звернутися з нею до військкомату. Та все це стане можливим вже після відміни воєнного стану.

До речі автовласник може сам обирати, забрати назад автомобіль, чи отримати грошову компенсацію за нього.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿