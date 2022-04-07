Владельцам квартир и домов теперь не нужно будет платить один из налогов

В Украине действует налог на недвижимость. Владельцы жилья платят в государственный бюджет за каждый “лишний метр”. Обычно этот налог уплачивается до 1 июля текущего года, за весь предыдущий год. В этом году все без исключения будут освобождены от этой нагрузки. Об этом сообщил эксперт аналитического центра “Институт законодательных идей” Тарас Рябченко. Он рассказал, что депутаты уже одобрили соответствующий законопроект №7190. Причем, налог можно будет не платить два года: за 2022 год, а также за предыдущий 2021 год, за который должны платить до 1 июля 2022 года. Все потому, что люди банально не имеют финансовых сбережений, а еще у многих жилье может быть уничтожено из-за боевых действий.





Он налога освобождаются владельцы частного жилья и коммерческих помещений

Новый закон предусматривает освобождение от налога не только владельцев частных домов или квартир, но и предпринимателей, владеющих коммерческими и другими помещениями.



Рябченко отмечает, что это не слишком хорошо для государственного бюджета, ведь количество поступлений в казну существенно снизится. Но это лояльный шаг по отношению к нашим гражданам. Это должно простимулировать бизнес быстрее возвращаться к работе, а значит, будут платиться другие налоги, которые компенсируют отмену налога на недвижимость.

Более того, эксперты рекомендуют властям предусмотреть ряд подобных стимулов для украинского бизнеса и на момент окончания войны и военного положения. Многие остались без финансовой подушки, поэтому людей нужно будет всячески поддерживать.

Заметим, что в 2022 году в Украине отменили экологический налог и ввели ряд других налоговых послаблений.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿