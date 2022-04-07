Власникам квартир та будинків тепер не траба буде платити один з податків

В Україні діє податок на нерухомість. Власники житла платять в державний бюджет за кожен “зайвий метр”. Зазвичай цей податок сплачують до 1 липня поточного року, за весь попередній рік. Цьогоріч, всі без виключення будуть звільнені від цього навантаження. Про це повідомив експерт аналітичного центру “Інститут законодавчих ідей” Тарас Рябченко. Він розповів, що депутати вже схвалили відповідний законопроєкт №7190. Причому, податок можна буде не сплачувати два роки: за 2022 рік, а також за попередній 2021 рік, який мали б сплачувати до 1 липня 2022 року. Все через те, що люди банально не мають фінансових заощаджень, а ще у багатьох житло може бути знищеним через бойові дії.





Він податку звільнюються власники приватного житла та комерційних приміщень

Новий закон передбачає звільнення від податку не лише власників приватних будинків, чи квартир, а й підприємців, які володіють комерційними та іншими приміщеннями.

Рябченко наголошує, що це не надто добре для державного бюджету, адже кількість надходжень в казну суттєво зменшиться. Але це лояльний крок по відношенню до наших громадян. Це мало б простимулювати бізнес швидше повертатися до роботи, а відтак платитимуться інші податки, які компенсують відміну податку на нерухомість.

Ба більше, експерти рекомендують владі передбачити ряд подібних стимулів для українського бізнесу й на момент закінчення війни і воєнного стану. Багато хто залишився без фінансової подушки, тому людей потрібно буде всіляко підтримувати.

Зауважимо, що у 2022 році в Україні також скасували екологічний податок та ввели ряд інших податкових послаблень.

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