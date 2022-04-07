Українцям виплачують компенсацію за витрати на комуналку: як отримати?

Під час воєнного стану українці повинні оплачувати комунальні послуги. Жодних “канікул” держава не передбачила. Єдине, що дозволили відтерміновувати оплату на місяць, чи більше, якщо фінансів категорично не вистачає. На борг не нараховуватимуть пеню, чи штрафи і послуги не відключатимуть. Та в Уряді українців закликають оплачувати рахунки, щоб підтримувати економіку. Ба більше, деяким категоріям населення держава допомагатиме з цим, і виплачуватиме грошову компенсацію.





Компенсацію отримають всі, хто прихистив біженців

Якщо ви поселили у своєму домі, безкоштовно, тимчасових переселенців, то маєте право отримати від держави компенсацію за комунальні послуги. Це стосується не лише пересічних громадян, а й комунальні заклади. На кожну особу, яка проживає у вашому домі, держава виплачуватиме 450 грн, незалежно від віку та кількості проживаючих. Зауважимо, що це не стосується орендарів, які здають своє житло за гроші. Мова лише про тих, хто надав притулок безкоштовно: будинок, квартиру, кімнату, комерційне приміщення тощо.

Як подати заявку на отримання компенсації?

Для початку потрібно повідомити у міську чи селищну раду, або на сайті “Прихисток”, що ви готові безкоштовно поселити в себе переселенців. Згодом, коли люди поселяться, подати заявку про це до органів місцевого самоврядування. Надалі, кожного місяця до 5 числа, треба подавати інформацію про кількість осіб, які у вас проживають. Компенсація нараховуватиметься до 20-го числа.

Якщо компенсацію хочуть отримати комунальні заклади, їм потрібно до 20-го числа оплатити комуналку, і після цього протягом трьох днів подати заявку до військової адміністрації на відшкодування.

Далі ця заявка направиться до Мінрегіону та буде оброблена. Кошти поступлять протягом 2-3 днів.

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