Переселенцы поделились шокирующими историями о “мародерах” на западе Украины

С начала войны более 10 миллионов украинцев вынужденно покинули свои дома. Более 3 миллионов выехали за границу, остальные осели в западных регионах. Возможно, заграницу выехало бы и меньше, но как говорят некоторые из беженцев, в западных областях им жить не по карману. О квартирах за 2000 долларов во Львове и Прикарпатье и условиях в которых приходилось жить за эти средства, рассказали люди из Мариуполя и других городов.





Некоторые украинцы крайне недобросовестно ведут себя во время войны

Еще несколько недель назад в сети распространялась информация о невиданной стоимости квартир на западе страны. Во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Карпатах, Ужгороде и Черновцах цены выросли, не вдвое, а сразу в несколько раз.

Переселенка из Мелитополя по имени Алина рассказала, как с 5-летней дочерью вынуждена была искать жилье во Львове, ведь подруга к которой она ехала в последний момент перестала выходить на связь. Женщине удалось найти маленькую квартиру на airbnb, которая обходилась в 45 долларов в сутки. Через неделю пришлось ехать в Польшу, где реально было найти бесплатные приюты, или жилье за ​​меньшую стоимость. Таких историй множество, и те квартиры, которые до войны во Львове стоили по 17 тысяч в месяц, на время военного положения подорожали до 50 000 и больше. Дешевле получается, если арендовать на 6 месяцев и больше, но у людей банально нет денег, поэтому Львов для многих стал транзитным городом.

Аналогичная ситуация и в Карпатах, где обычные сельские дома, но в туристических регионах, предлагали в аренду за 100 000 и больше гривен в месяц.

Шокируют и условия в таких дорогих помещениях

Больше всего возмущает то, какие условия им предлагают за такие сумасшедшие деньги. Мол в квартирах не убрано, в ванной и даже в посуде волосы, белье не поменяно. “Владельцы жилья слишком пренебрежительно отнеслись к людям, которым просто некуда деваться”, – говорит Денис из Харькова. Также, многие наотрез отказываются поселять мужчин.

Были и ситуации, когда арендатор выставлял цену ориентируясь на то, откуда люди. Две девочки из Мариуполя провели эксперимент и поочередно позвонили владельцу квартиры в Ужгороде. Одна ответила, что она из Мариуполя и услышала стоимость 20 000 грн в месяц. Другая сказала, что она местная студентка, и ей готовы были сдать эту квартиру за 8 000 грн/месяц.

Таких арендаторов уже окрестили “внутренними мародерами” и призывают всячески с ними бороться. В частности, во Львове местные власти призывают сообщать о завышенных ценах. С арендаторами будут разбираться. Такое же практикуют в других областях. Переселенцев просят обращаться в первую очередь к волонтерским организациям, которые помогут найти временное бесплатное убежище, или жилье за ​​адекватную цену.

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