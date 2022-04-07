Переселенці поділилися шокуючими історіями про “мародерів” на заході України

Від початку війни понад 10 мільйонів українців вимушено покинули свої домівки. Понад 3 мільйони виїхало закордон, інші осіли у західних регіонах. Можливо закордон виїхало б і менше, але як кажуть деякі з біженців, в західних областях їм жити не по кишені. Про квартири за 2000 доларів у Львові та на Прикарпатті і умови в яких доводилось жити за ці кошти, розповіли люди з Маріуполя й інших міст.





Деякі українці вкрай недобросовісно поводяться під час війни

Ще кілька тижнів тому в мережі ширилася інформація про небачену вартість квартир на заході країни. В Львові, Тернополі, Івано-Франківську, в Карпатах, Ужгороді та Чернівцях ціни зросли, не вдвічі, а одразу у кілька разів.

Переселенка з Мелітополя на ім’я Аліна розповіла, як з 5-річною донькою змушена була шукати житло в Львові, адже подруга до якої вона їхала в останній момент перестала виходити на зв’язок. Жінці вдалося знайти знайти маленьку квартиру на airbnb, яка обходилася в 45 доларів за добу. Через тиждень довелося їхати в Польщу, де реально було знайти безкоштовні прихистки, або ж житло за меншу вартість. Таких історій безліч, і ті квартири, які до війни в Львові коштували по 17 тисяч за місяць, на час воєнного стану подорожчали до 50 000 і більше. Дешевше виходять, якщо орендувати на 6 місяців і більше, але в людей банально немає грошей, тому Львів для багатьох став транзитним містом.

Аналогічна ситуація й у Карпатах, де звичайні сільські будинки, але в туристичних регіонах, пропонували в оренду за 100 000 і більше гривень на місяць.

Шокують й умови в таких дорогих помешканнях

Найбільше багатьох обурює те, які умови їм пропонують за такі шалені гроші. Мовляв в квартирах не прибрано, у ванній і навіть у посуді волосся, білизна не змінена. “Власники житла надто зневажливо віднеслися до людей, яким просто нікуди подітися”, – говорить Денис з Харкова. Також, навідріз відмовляються поселяти чоловіків.

Були й ситуації, коли орендар виставляв ціну орієнтуючись на те звідки люди. Двоє дівчат з Маріуполя провели експеримент та по черзі зателефонували власнику квартири в Ужгороді. Одна відповіла, що вона з Маріуполя і почула вартість у 20 000 грн за місяць. Інша сказала, що вона місцева студентка, і їй готові були здати цю ж квартиру за 8 000 грн/місяць.

Таких орендарів вже охрестили “внутрішніми мародерами” та закликають всіляко з ними боротися. Зокрема у Львові місцева влада закликає повідомляти про завищені ціни. З орендарями будуть розбиратися. Таке ж практикують у й інших областях. Переселенців просять звертатися в першу чергу до волонтерських організацій, які допоможуть знайти тимчасовий безкоштовний прихисток, або ж житло за адекватну ціну.

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