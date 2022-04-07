В Україні різко піднялись ціни на продукти та техніку

Внаслідок понад місяця безперервних військових дій в Україні почали рости ціни практично на всі групи товарів. Перш за все здорожчали продукти харчування та побутова техніка. Наприклад за овочі борщового набору сьогодні доведеться заплатити аж на 40% більше, ніж до війни.





Як змінилися ціни на продукти

Варто зазначити, що деякі продукти почали дорожчати ще у березні. Внаслідок збільшення попиту та обмеження пропозиції, ціни на них виросли приблизно на 20%. Однак протягом березня попит все наростав, а кількість товарів на складах відповідно зменшувалася. А отже втримати ціни на попередньому рівні було просто неможливо.

Окрім овочів борщового набору, на здорожчання яких вплинула ще й сезонність, підвищилася вартість різноманітних круп. Гречка, рис та інші споживчі крупи, окрім муки, піднялися в ціні принаймні на 20%.

Як не дивно, та ціни на м’ясопродукти не надто змінилися. Лише за курятину тепер доводиться платити на 15% більше, ніж до війни. А от свинина чи гов’ядина коштує практично так само. Вартість молочки також залишається відносно стабільною.

На скільки здорожчала техніка

Вартість побутових та користувацьких пристроїв в Україні також почала потроху рухатися угору. Перш за все це пов’язано із зростанням неофіційного курсу долара. Адже українські ритейлери закуповують техніку у постачальників саме у валюті США. Та й логістика через воєнні дії сильно ускладнилась і потребує щораз більших витрат.

Як розповіли представники мережі «Фокстрот», більшість постачальників, навіть попри ріст курсу, виявили лояльність та не підняли гуртові цині для українських клієнтів. Однак не всі продавці пішли на такі поступки, тому цінники в магазинах електроніки все одно збільшилися в середньому на 6-8%.

Перш за все здорожчали смартфони. Наприклад минулорічна модель Samsung Galaxy S21 Ultra додала в ціні аж 10%, і зараз коштує навіть дорожче, ніж у момент її виходу на ринок. Підвищилися ціни й на дрібну та велику побутову техніку. Адже такі товари швидко розкуповують волонтери, а попит – найкращий стимул до здорожчання.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿