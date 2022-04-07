Realme 9 4G: 108 мегапікселів та датчик серцевого ритму в екрані

Китайська компанія Realme офіційно представила новий доступний, але дуже просунутий смартфон Realme 9 4G. Гаджет отримав 6,5-дюймовий екран з AMOLED-матрицею роздільною здатністю Full HD 1920 × 1080 пікселів з підвищеною частотою оновлення картинки в 90 Гц та вбудованим сканером відбитків пальців, який до того ж вміє вимірювати частоту серцевого ритму.





У верхньому лівому куті екрана розташувався отвір під фронтальну камеру. Головною “фішкою” апарату стала тильна камера з потужним 108-мегапіксельним головним сенсором. Компанію цьому монстру складають 8-мегапіксельний сенсор з ширококутною оптикою та 2-мегапіксельний датчик для макрозйомки. Основою смартфона став процесор Qualcomm Snapdragon 680.

Передбачено 6 або 8 Гбайт оперативної пам’яті та єдиний варіант постійного накопичувача на 128 Гбайт. За автономність пристрою відповідає акумулятор ємністю 5000 мАч з 33-ватною швидкою зарядкою.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿