Стало известно, прослушивают ли окупанты телефонные разговоры украинцев

С начала войны в сети распространяется немало фейков. Их порождает Россия, чтобы дезинформировать украинцев, запугать нас и заставить делать действия, которые были бы оккупантам на руку. В частности, пошел слух, что захватчики прослушивают наши телефонные разговоры. Что за ними впоследствии, они могут определить наше местонахождение и даже выпустить в это место ракеты. В Госспецсвязи рассказали, действительно ли у россиян есть такие возможности.





Прослушивать телефоны украинцев россияне не могут

Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь объяснил, что все это фейки. Оккупанты запугивают украинцев подобными сообщениями, чтобы они молчали о передвижении вражеской техники и не сдавали их позиции.

Враг банально не имеет таких технических возможностей. Аналогично и с определением вашего местоположения по геоданным включенным на телефоне. Это тоже обычный фейк. Россияне делают все для того, чтобы заставить украинцев молчать, и не рассказывать правду об их злодеяниях. Стоит только вспомнить тот фейк, за которым все вроде бы должны были выключать телефоны на ночь. Мол захватчики будут звонить людям, и кто поднимет трубку сразу же выдаст собственное местонахождение, а затем будет подвергать себя риску ракетного удара. Это, конечно, была неправда.



В то же время у наших служб такие мощности имеются, поэтому они частенько перехватывают разговоры российских солдат с родными и друг с другом. Ранее планировалось ограничение звонков из Украины в Россию, но затем эту идею отклонили. Ведь это позволяет перехватывать разговоры орков и демонстрировать миру их подлинную сущность.

Сохраняйте спокойствие и помните об информационной войне

Украинцев призывают верить только официальным источникам и сообщениям, которые публикуют Министерства, и государственные ведомства. Все остальное не стоит принимать близко к сердцу, ведь минимум 50% сообщений, которые есть сейчас в Интернете, либо извращенные, либо ложные.

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