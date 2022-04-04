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Врачи рассказали, какие лекарства нужно иметь в аптечке во время войны, а что совсем не стоит покупать
С началом войны, украинцы столкнулись с сильным дефицитом многих медицинских препаратов. Средства заказывают из других регионов и стран. И все бы ничего, если бы речь о действительно действенных и жизненно необходимых препаратах. Но к сожалению, в списке самого востребованного часто абсолютные пустышки. Препараты, которые стоят много, а эффекта не имеют никакого. Врачи настоятельно рекомендуют прекратить тратить на это деньги.
Данную информацию подтверждают все доказательные медики
- Гомеопатия. Это абсолютно недейственные препараты, не имеющие никакого эффекта. Совершенно никакого.
- Лекарство на растительной основе. Сюда входит большое количество категорий лекарств. Обезболивающее, успокаивающее, сиропы от кашля, от инфекций мочевого пузыря и так далее. Все, что на растительной основе возможно уместно для профилактики, если человек имеет какую-то проблему хронического характера. Но это никак не лекарство, которое может остановить болезнь.
- Противовирусные препараты. Покупать эти средства, а тем более давать их детям – грубая ошибка. Это абсолютно неэффективное лекарство, если его так можно назвать, которое стоит немало, но эффекта не дает никакого. Еще и угнетает защитные действия организма, делая его уязвимым и не закаленным вирусами.
- “Сердечные”: корвалол, валидол – эффективность не доказана.
Что следует иметь в аптечке?
Вот чем действительно стоит запастись, это буквально небольшим перечнем препаратов, которые точно действенны при многих распространенных заболеваниях.
- Противовоспалительные и жаропонижающие: ибупрофен, парацетамол или нимесил.
- Капли от насморка. Терпеть заложенный нос не хочет никто, поэтому стоит иметь дома что-то вроде Тизина, Аквамариса, Отривина, или тому подобное.
- Леденцы или спреи, снимающие раздражение и боль в горле.
- Лекарства от повышенного АД, или препараты, которые вы употребляете на постоянной основе в силу возраста, или определенных проблем со здоровьем.
Антибиотики покупать не нужно, как и принимать их без рекомендации врача. Этим вы можете только усложнить ситуацию.