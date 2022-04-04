Врачи рассказали, какие лекарства нужно иметь в аптечке во время войны, а что совсем не стоит покупать

С началом войны, украинцы столкнулись с сильным дефицитом многих медицинских препаратов. Средства заказывают из других регионов и стран. И все бы ничего, если бы речь о действительно действенных и жизненно необходимых препаратах. Но к сожалению, в списке самого востребованного часто абсолютные пустышки. Препараты, которые стоят много, а эффекта не имеют никакого. Врачи настоятельно рекомендуют прекратить тратить на это деньги.





Данную информацию подтверждают все доказательные медики

Гомеопатия. Это абсолютно недейственные препараты, не имеющие никакого эффекта. Совершенно никакого. Лекарство на растительной основе. Сюда входит большое количество категорий лекарств. Обезболивающее, успокаивающее, сиропы от кашля, от инфекций мочевого пузыря и так далее. Все, что на растительной основе возможно уместно для профилактики, если человек имеет какую-то проблему хронического характера. Но это никак не лекарство, которое может остановить болезнь. Противовирусные препараты. Покупать эти средства, а тем более давать их детям – грубая ошибка. Это абсолютно неэффективное лекарство, если его так можно назвать, которое стоит немало, но эффекта не дает никакого. Еще и угнетает защитные действия организма, делая его уязвимым и не закаленным вирусами. “Сердечные”: корвалол, валидол – эффективность не доказана.

Что следует иметь в аптечке?

Вот чем действительно стоит запастись, это буквально небольшим перечнем препаратов, которые точно действенны при многих распространенных заболеваниях.

Противовоспалительные и жаропонижающие: ибупрофен, парацетамол или нимесил. Капли от насморка. Терпеть заложенный нос не хочет никто, поэтому стоит иметь дома что-то вроде Тизина, Аквамариса, Отривина, или тому подобное. Леденцы или спреи, снимающие раздражение и боль в горле. Лекарства от повышенного АД, или препараты, которые вы употребляете на постоянной основе в силу возраста, или определенных проблем со здоровьем.

Антибиотики покупать не нужно, как и принимать их без рекомендации врача. Этим вы можете только усложнить ситуацию.

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