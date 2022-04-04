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Лікарі розповіли, які ліки треба мати в аптечці під час війни, а що зовсім не варте уваги
З початком війни українці стикнулися з сильним дефіцитом багатьох медичних препаратів. Засоби замовляють з інших регіонів і навіть країн. І все б нічого, якби мова про дійсно дієві та життєво-необхідні препарати. Але на жаль, в переліку найзатребуванішого часто абсолютні пустушки. Препарати, які коштують багато, а ефекту не мають жодного. Лікарі наполегливо рекомендують припинити витрачати на це гроші.
Дану інформацію підтверджують усі доказові медики
- Гомеопатія. Це абсолютно недієві препарати, які не мають жодного ефекту. Абсолютно ніякого.
- Ліки на рослинній основі. Сюди входить дуже багато категорій ліків. Знеболювальне, заспокійливе, сиропи від кашлю, від інфекцій сечового міхура і так далі. Все, що на рослинній основі можливо буде доречним для профілактики, якщо людина має якусь проблему хронічного характеру. Але це ніяк не ліки, які можуть зупинити хворобу.
- Противірусні препарати. Купувати ці засоби, а тим паче давати їх дітям — груба помилка. Це абсолютно неефективні ліки, якщо їх так можна назвати, які коштують чимало, але ефекту не дають жодного. Ще й пригнічують захисні дії організму, роблячи його вразливим та не загартованим до вірусів.
- “Серцеві”: корвалол, валідол – ефективність не доведена.
Що варто мати в аптечці?
От чим дійсно варто запастися, це буквально невеликим переліком препаратів, які точно є дієвими при багатьох поширених захворюваннях.
- Протизапальні та жарознижувальні: ібупрофен, парацетамол або німесил.
- Каплі від нежиті. Терпіти закладений ніс не хоче ніхто, тому варто мати вдома щось на кшталт Тизину, Аквамарісу, Отривіну, чи тому подібне.
- Льодяники або спреї, які знімають подразнення та біль в горлі.
- Ліки від підвищеного артеріального тиску, або препарати, які ви вживаєте на постійній основі в силу віку, чи певних проблем зі здоров’ям.
Антибіотики купувати не потрібно, як і приймати їх без рекомендації лікаря. Цим ви можете лише ускладнити ситуацію.