Лікарі розповіли, які ліки треба мати в аптечці під час війни, а що зовсім не варте уваги

З початком війни українці стикнулися з сильним дефіцитом багатьох медичних препаратів. Засоби замовляють з інших регіонів і навіть країн. І все б нічого, якби мова про дійсно дієві та життєво-необхідні препарати. Але на жаль, в переліку найзатребуванішого часто абсолютні пустушки. Препарати, які коштують багато, а ефекту не мають жодного. Лікарі наполегливо рекомендують припинити витрачати на це гроші.





Дану інформацію підтверджують усі доказові медики

Гомеопатія. Це абсолютно недієві препарати, які не мають жодного ефекту. Абсолютно ніякого. Ліки на рослинній основі. Сюди входить дуже багато категорій ліків. Знеболювальне, заспокійливе, сиропи від кашлю, від інфекцій сечового міхура і так далі. Все, що на рослинній основі можливо буде доречним для профілактики, якщо людина має якусь проблему хронічного характеру. Але це ніяк не ліки, які можуть зупинити хворобу. Противірусні препарати. Купувати ці засоби, а тим паче давати їх дітям — груба помилка. Це абсолютно неефективні ліки, якщо їх так можна назвати, які коштують чимало, але ефекту не дають жодного. Ще й пригнічують захисні дії організму, роблячи його вразливим та не загартованим до вірусів. “Серцеві”: корвалол, валідол – ефективність не доведена.

Що варто мати в аптечці?

От чим дійсно варто запастися, це буквально невеликим переліком препаратів, які точно є дієвими при багатьох поширених захворюваннях.

Протизапальні та жарознижувальні: ібупрофен, парацетамол або німесил. Каплі від нежиті. Терпіти закладений ніс не хоче ніхто, тому варто мати вдома щось на кшталт Тизину, Аквамарісу, Отривіну, чи тому подібне. Льодяники або спреї, які знімають подразнення та біль в горлі. Ліки від підвищеного артеріального тиску, або препарати, які ви вживаєте на постійній основі в силу віку, чи певних проблем зі здоров’ям.

Антибіотики купувати не потрібно, як і приймати їх без рекомендації лікаря. Цим ви можете лише ускладнити ситуацію.

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