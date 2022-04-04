В Украине изменили процедуру начисления пенсий для одной категории граждан
В Украине дети, потерявшие кормильца, получают пенсию. Сейчас это более 10 000 несовершеннолетних, которым скоро исполнится 18 лет. Это студенты, которые учатся в учреждениях профессионального и высшего образования и имеют право получать эти выплаты даже после совершеннолетия, а именно до 23 лет. Правда, для этого раньше нужно было подавать специальные справки из учебных заведений, что сейчас в условиях войны сделать очень сложно. Министерство социальной политики анонсировало упрощение этой процедуры.
Пенсионный фонд сам будет собирать данные о таких студентах
Теперь дети, которые учатся в образовательных учреждениях, и потеряли кормильца или родителей, будут получать выплаты без предоставления документов из своего учебного заведения. Пенсионный фонд будет самостоятельно собирать данные об обучении по дневной форме в 2022 году с Единой государственной электронной базы по вопросам образования.
“Также, к сожалению, из-за военных действий получателей пенсии в случае потери кормильца может стать больше, в том числе среди детей от 18 до 23 лет. Предназначаются новые пенсии. Для их назначения также нужна соответствующая справка. Понятно, что сейчас получить такую справку часто физически невозможно или его получение является излишним риском для ребенка», – отметила Марина Лазебная.
С апреля пенсию повысили для работающих пенсионеров
И еще одна приятная новость, по поводу пенсионных выплат, которая коснулась работающих пенсионеров. Несмотря на то, что надбавки и индексации отменены, эта категория граждан получит повышение. Речь обо всех, кто успел наработать по 24 месяца до основного стажа. Сумма доплаты будет рассчитываться индивидуально в зависимости от того, какую зарплату получало лицо в течение трудового периода.