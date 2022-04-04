В Украине изменили процедуру начисления пенсий для одной категории граждан

В Украине дети, потерявшие кормильца, получают пенсию. Сейчас это более 10 000 несовершеннолетних, которым скоро исполнится 18 лет. Это студенты, которые учатся в учреждениях профессионального и высшего образования и имеют право получать эти выплаты даже после совершеннолетия, а именно до 23 лет. Правда, для этого раньше нужно было подавать специальные справки из учебных заведений, что сейчас в условиях войны сделать очень сложно. Министерство социальной политики анонсировало упрощение этой процедуры.





Пенсионный фонд сам будет собирать данные о таких студентах

Теперь дети, которые учатся в образовательных учреждениях, и потеряли кормильца или родителей, будут получать выплаты без предоставления документов из своего учебного заведения. Пенсионный фонд будет самостоятельно собирать данные об обучении по дневной форме в 2022 году с Единой государственной электронной базы по вопросам образования.

“Также, к сожалению, из-за военных действий получателей пенсии в случае потери кормильца может стать больше, в том числе среди детей от 18 до 23 лет. Предназначаются новые пенсии. Для их назначения также нужна соответствующая справка. Понятно, что сейчас получить такую ​​справку часто физически невозможно или его получение является излишним риском для ребенка», – отметила Марина Лазебная.

С апреля пенсию повысили для работающих пенсионеров

И еще одна приятная новость, по поводу пенсионных выплат, которая коснулась работающих пенсионеров. Несмотря на то, что надбавки и индексации отменены, эта категория граждан получит повышение. Речь обо всех, кто успел наработать по 24 месяца до основного стажа. Сумма доплаты будет рассчитываться индивидуально в зависимости от того, какую зарплату получало лицо в течение трудового периода.

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