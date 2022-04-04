В Україні змінили процедуру нарахування пенсій для однієї категорії громадян

В Україні діти, які втратили годувальника, отримують пенсію. Наразі це понад 10 000 неповнолітніх, яким незабаром виповниться 18 років. Це студенти, які навчаються у закладах професійної та вищої освіти і вони мають право отримувати ці виплати навіть після повноліття, а саме до 23 років. Щоправда, для цього раніше треба було подавати спеціальні довідки із закладів освіти, що зараз в умовах війни зробити дуже складно. Міністерство соціальної політики анонсувало спрощення цієї процедури.





Пенсійний фонд сам збиратиме дані про таких студентів

Відтепер діти, які навчаються у освітніх закладах, та втратили годувальника, чи батьків, отримуватимуть виплати без надання документів із свого навчального закладу. Пенсійний фонд самостійно збиратиме дані про навчання за денною формою у 2022 році з Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

“Також, на жаль, через воєнні дії отримувачів пенсії в разі втрати годувальника може стати більше, в тому числі серед дітей віком від 18 до 23 років. Призначатимуться нові пенсії. Для їхнього призначення також потрібна відповідна довідка. Зрозуміло, що зараз отримати таку довідку часто фізично неможливо або її отримання є зайвим ризиком для дитини”, – зазначила Марина Лазебна.

З квітня пенсію перерахували для працюючих пенсіонерів

І ще одна приємна новина, яка стосується пенсійних виплат, торкнулася працюючих пенсіонерів. Попри те, що надбавки та індексації наразі скасовано, ця категорія отримає підвищення. Мова про всіх, хто встиг напрацювати по 24 місяці до основного стажу. Сума доплати розраховуватиметься індивідуально залежно від того, яку зарплату отримувала особа протягом трудового періоду.

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