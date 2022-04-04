Психологи назвали фразы, которые выдают настоящий возраст женщины, даже если она его тщательно скрывает

Современные женщины могут выглядеть молодо довольно продолжительный период времени. Благодаря инъекциям красоты и удачному макияжу, можно даже в 50 лет выглядеть, как в 25. Однако не только морщины указывают на то, что юность далеко позади. Выдать себя можно и другими вещами. Тем женщинам, которые скрывают сколько им лет, психологи рекомендуют следить за собственными высказываниями. Есть ряд фраз, красноречиво свидетельствующих, что вам точно не 20, не 30 и даже не 40 лет.





“Выходить замуж нужно в 20”

Так точно не скажет современная молодая женщина, ведь в 20, девушки очень редко хотят создавать семью. Теперь нормально выходить замуж и в 30, и в 40 и никто за это не назовет женщину “старой девой”, как это было популярно во времена Советского Союза. А если вы такое говорите, то, вероятно, вам точно за 50, как бы вы это тщательно не скрывали.

“А вот раньше…”

Ностальгия по прошлому, сравнение, что когда-то было лучше или легче. Что когда-то было больше морали и этики, или все были скромнее…Подобное любят говорить люди, которые опять же родились и росли в СССР.

“Это только начало…”

Так часто говорят женщины, которые уже имеют большой опыт, поэтому они не живут иллюзиями относительно тех или иных проблем и не излучают безосновательного оптимизма. Скептицизм и пессимизм, кстати, еще одни отличительные черты людей старшего возраста.

“Я тебе не девочка”

Женщина, которая так говорит мужчине, не может смириться с какими-то его действиями, на которые, возможно, и закрыла бы глаза более юная особа. Это с одной стороны хорошо, а с другой вы моментально дадите понять, что вам действительно уже давно не 20.

“Я еще хорошо выгляжу, а вот моя одноклассница…”

Если женщина действительно считает себя молодой, она не будет акцентировать на этом внимание. Подобное говорят женщины постарше, а еще они часто рассматривают себя в зеркало и убеждают себя и других, что имеют довольно молодой вид по сравнению с их подругами-ровесницами.

А вообще женщина может быть прекрасна в любом возрасте, главное не бояться старости и продолжать себя любить.

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