Основатель Rozetka поделился печальным положением и рассказал, будет ли компания существовать в дальнейшем

Война сокрушительно отразилась на многих украинских компаниях и предприятиях. Даже самые масштабные не в силах пережить трудные времена и постепенно начинают банкротиться. Не обошло тяжелое участие и один из крупнейших маркетплейсов Украины – Rozetka. Несколько дней назад сотрудники компании, которых по всей стране насчитывается более 8 000 человек, начали получать письма о сокращении штата. Положение Розетки очень печальное, компания потеряла миллиарды гривен и продолжает их терять, а финансовой подушки нет.





О плохих делах в компании рассказал один из ее основателей Владислав Чечеткин

По словам Владислава, всего за три недели войны его бизнес потерял почти все деньги. До этого месячный оборот был 4 миллиарда гривен, а сейчас составляет 23 миллиона. Финансовой подушки компания не имела, ведь с начала существования 90% дохода сразу же реинвестировала. Сейчас навалилось все на кучу: горят магазины и склады, люди массово возвращают товары и отказываются от сделанных ранее заказов. Логистика не работает, ведь большинство складов в Киеве. Не выходят на работу сотрудники, многие из которых покинули свои дома убегая в более безопасные регионы. По словам Чечоткина к нему уже поступали предложения продать компанию, но по цене 2 миллиона долларов, тогда как в общей сложности она стоит около 1 миллиарда долларов.

Несмотря на все, Rozetka настроена оптимистично

Несмотря на беспрецедентные трудности, учредители отказались продавать бизнес и сейчас делают все, чтобы остаться на плаву. Говорят, люди начали заходить на сайт и совершать покупки, даже удалось немного наладить логистику. В ближайшее время планируют немного переформировать коллектив и постепенно выйти хотя бы на четверть довоенного оборота.

“У нас есть наши клиенты, знания и скелет команды. И когда наши защитники вырвут нашу Победу, начнется новая борьба за победу в бизнесе», – написал Владислав Чечеткин.

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