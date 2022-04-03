Засновник Rozetka поділився скрутним становищем та розповів, чи існуватиме компанія надалі

Війна нищівним чином відобразилася на багатьох українських компаніях та підприємствах. Навіть наймасштабніші не в силах пережити скрутні часи і поступово починають банкрутувати. Не оминула важка участь й один з найбільших маркетплейсів України — Rozetka. Кілька днів тому, працівники компанії, яких по всій країні налічується понад 8 000 осіб, почали отримувати листи про скорочення штату. Становище Розетки дуже сумне, компанія втратила мільярди гривень і продовжує їх втрачати, а фінансової подушки немає.





Про невтішні справи в компанії розповів один із її засновників Владислав Чечоткін

Зі слів Владислава, всього за три тижні війни, його бізнес втратив майже всі гроші. До цього місячний оборот був 4 мільярди гривень, а зараз він становить 23 мільйони. Фінансової подушки компанія немає, адже від початку існування 90% доходу одразу ж реінвестувала. Зараз навалилося все на купу: горять магазини та склади, люди масово повертають товари та відмовляються від раніше зроблених замовлень. Логістика не працює, адже більшість складів в Києві, не виходять на роботу працівники, багато з яких покинули свої домівки втікаючи в більш безпечні регіони. Зі слів Чечоткіна до нього вже поступали пропозиції продати компанію, але за ціною 2 мільйонів доларів, тоді як загалом вона коштує близько 1 мільярда доларів.

Попри все Rozetka налаштована оптимістично

Незважаючи на безпрецедентні труднощі, засновники відмовилися продавати бізнес, і зараз роблять все, щоб залишитися на плаву. Кажуть, люди почали заходити на сайт і робити покупки, навіть вдалося трохи налагодити логістику. Найближчим часом планують трохи переформувати колектив, та поступово вийти хоча б на чверть довоєнного обороту.

“У нас є наші клієнти, знання та кістяк команди. І коли наші захисники вирвуть нашу Перемогу, розпочнеться нова боротьба за перемогу у бізнесі”, – написав Владислав Чечоткін.

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