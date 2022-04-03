Астрологи назвали два знака Зодиака среди мужчин, с которыми почти никто не хочет строить семью

Каждая женщина хочет видеть возле себя надежного, умного и сильного мужчину. Такого, за которым она будет, как за каменной стеной. И чем женщина взрослее, тем более тщательно она будет выбирать себе партнера. Астрологи уверяют, согласно их статистике, женщины чаще всего обходят двух знаков Зодиака. Что интересно, не хотят с ними строить семью даже те, кто уже в совершенно зрелом возрасте. Это связано с неприятными чертами характера, которыми наделены эти знаки. Сжиться с ними может не каждая.





Водолей

Водолеи очень творческие, они живут в своем собственном мире, но очень хорошо привлекают молоденьких девочек, которые еще не задумываются о семье. Что касается женщин, ищущих серьезные отношения, то здесь Водолеи терпят фиаско. Максимум с кем может построить семью Водолей, это с женщиной Близнецом или Стрельцом. Им тоже нравится свобода и свободные отношения. Но выйдет ли из этого союза что-нибудь долговременное, никто не знает.

Рыбы

Это очень инфантильные мужчины, которые в 90% совершенно не способны принимать серьезные решения. Женщина, которая хочет быть всегда “мамочкой”, или иметь в доме взрослого ребенка, может рассматривать Рыб, в качестве партнеров. Тем кто хочет расслабиться возле своего мужа и доверить ему управлять семейными делами, с Рыбами не по дороге. Рыбы слишком мягкие, слишком мечтательные и не совсем ориентированы на карьеру. Это чаще творческие люди, поэтому им бывает трудно самостоятельно прокормить семью. А еще Рыбы часто впадают в депрессивное настроение. Словом, женщинам, которые влюбятся в этот знак, следует быть готовыми к подобным сценариям, иначе семья быстро распадется.

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