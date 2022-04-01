Названы три пары знаков Зодиака, которые будут ссориться каждый день

Иногда ссора даже полезна, ведь она помогает поддерживать огонек в отношениях. Но если ссор многовато, то это очень не здорово. Пара может просто разойтись или оставаться вместе и быть несчастливыми. Астрологи назвали несколько пар, которым лучше не начинать отношения. Ссоры их постоянно будут преследовать, ведь они совершенно разные и никогда не смирятся друг с другом.





Телец и Близнецы

Казалось бы, какие ссоры с молчаливыми Тельцами, которые не любят выходить из зоны комфорта, а значит, и устраивать выяснение отношений. Но не в этом случае. Тельцов и Близнецов может связывать сильную страсть и тяга друг к другу. Эти отношения будут пронизаны ревностью со стороны Тельцов, а вот легкомысленные Близнецы будут только доливать масла в огонь. Рано или поздно, эта горячая парочка не выдержит постоянных стычек.

Дева и Водолей

Это две противоположности, которые точно не будут дополнять друг друга, а будут сильно раздражать. Девы любят все планировать, просчитать, чтобы все было четко и сходилось до мелочей. А еще они обожают порядок и критиковать других, если те делают что-то не по их. Спонтанные Водолеи, которым безразлично, что посуда весь день не помыта, точно не сживутся с чопорными Девами. Скандалы будут очень часто.

Козорог и Стрелец

Козорог очень ценит правду, всегда придерживается обещаний и требует этого от других. Он верен и не терпит никаких проявлений измены, даже легкого флирта. Стрелец напротив, часто может забыть о том, что кому-то наобещал. Это станет серьезной проблемой в этой паре. Козорог будет постоянно упрекать Стрельца почти во всем. Несчастными будут оба, а их развод не заставит себя ждать.

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