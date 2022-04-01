Астрологи розповіли, жінки з якими іменами найдовше залишаються незаміжніми

Пишне весілля, коханий чоловік поруч, щаслива сім’я, діти — про це мріє, чи не кожна жінка. Та чомусь так складається, що одним тільки-но виповниться 18 років, а їм вже пропонують руку і серце, а інші розміняли вже четвертий десяток, а того самого судженого так і немає. Астрологи впевнені, багато в значення відіграє ім’я, яке носить дівчина. Мовляв воно має вплив на людську долю. Названо п’ять жіночих імен, власниці яких найдовше не можуть вийти заміж.





Тамара

Тамари кар’єристки. Вони зосереджені трохи на іншому, а от любовні справи хвилюють їх значно менше. Саме тому Тамари зазвичай виходять заміж дуже пізно. Це може бути далеко після 30-ти. Плюс лише в тому, що Тамарам на це відверто наплювати.

Інга

Інги дуже непостійні. Сьогодні в них одні плани, завтра інші. Чоловіків це насторожує, та й самі Інги, то хочуть заміж і всіляко про це натякають, то навпаки, категорично проти прощатися з холостяцьким життям. В результаті, заміж вони виходять пізно.

Людмила

Людмили хочуть ідеального чоловіка. Вони дуже прискіпливі, а з часом ця прискіпливість лише загострюється. Для Людмил є одна рекомендація, якщо дійсно хочете вийти заміж, погоджуйтесь на таку пропозицію ще у 20 років, коли ви пронизані романтикою і наївністю. Чим далі, тим вашої романтичності стане менше, і чоловікам вас буде дуже важко підкорити.

Маргарита

Для Маргарит чоловіки це розвага, це ходячі гаманці та хороший секс. Ці жінки рідко мріють бути приналежними дружинами і створювати вдома затишок. Чоловіки відчувають цю легку зневагу з боку Рити і не квапляться вступати в більш серйозні стосунки.

Олександра

Олександри мають в собі трохи чоловічої енергії, адже їхнє ім’я походить від чоловічого. Часто вони відштовхують чоловіків своєю рішучістю, силою, мужністю і бажанням все вирішувати самостійно. Олександрам варто бути трішки жіночнішими в стосунках і все буде чудово.

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