Названо три пари знаків Зодіаку, які сваритимуться кожного дня

Інколи сварка навіть корисна, адже вона допомагає підтримувати вогник в стосунках. Але якщо сварок забагато, то це дуже не здорово. Пара може просто розійтися, або залишатись разом і бути нещасливими. Астрологи назвали кілька пар, яким краще не починати стосунки. Сварки їх постійно будуть переслідувати, адже вони абсолютно різні і ніколи не змиряться один з одним.





Телець і Близнюки

Здавалося б, які сварки з мовчазними Тельцями, які не люблять виходити з зони комфорту, а відтак і влаштовувати вияснення стосунків. Але не в цьому випадку. Тельців і Близнюків може пов’язувати сильна пристрасть і тяга один до одного. Ці стосунки будуть пронизані ревністю з боку Тельців, а от легковажні Близнюки лише доливатимуть масла в вогонь. Рано чи пізно, ця гаряча парочка не витримає постійних сутичок.

Діва і Водолій

Це дві протилежності, які точно не доповнюватимуть один одного, а лише сильно дратуватимуть. Діви люблять все планувати, прорахувати, щоб все було чітко і сходилося до дрібниць. А ще вони обожнюють порядок і критикувати інших, якщо ті щось роблять не по їхньому. Спонтанні Водолії, яким байдуже, що посуд весь день не помитий, точно не зживуться з манірними Дівами. Скандали будуть дуже часто.

Козоріг і Стрілець

Козоріг дуже цінує правду, завжди дотримується обіцянок і вимагає цього від інших. Він вірний та не терпить абсолютно ніяких проявів зради, навіть легкого флірту. Стрілець навпаки, часто може забути про те, що комусь наобіцяв. Це стане серйозною проблемою в цій парі. Козоріг постійно дорікатиме Стрільця майже у всьому. Нещасними будуть обоє, а їхнє розлучення не забариться.

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