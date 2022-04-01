Астрологи рассказали, женщины с какими именами дольше всего остаются незамужними

Пышная свадьба, любимый мужчина рядом, счастливая семья, дети — об этом мечтает, едва ли не каждая женщина. Но почему-то так складывается, что одним только исполнится 18 лет, а им уже предлагают руку и сердце, а другие разменяли уже четвертый десяток, а того самого суженого так и нет. Астрологи уверены, во многом роль играет имя, которое носит девушка. Мол оно оказывает влияние на человеческую судьбу. Названы пять женских имен, владелицы которых дольше всего не могут выйти замуж.





Тамара

Тамары карьеристки. Они сосредоточены немного на другом, а вот любовные дела волнуют их гораздо меньше. Именно поэтому Тамары обычно выходят замуж слишком поздно. Это может быть далеко после 30-ти. Плюс только в том, что Тамарам откровенно на это наплевать.

Инга

Инги очень непостоянны. Сегодня у них одни планы, завтра другие. Мужчин это настораживает, да и сами Инги, то хотят замуж и всячески об этом намекают, то наоборот, категорически против прощаться с холостяцкой жизнью. В результате, замуж они выходят поздно.

Людмила

Людмилы хотят идеального мужчины. Они очень придирчивы, а со временем эта придирчивость только обостряется. Для Людмила есть одна рекомендация, если действительно хотите выйти замуж, соглашайтесь на такое предложение еще в 20 лет, когда вы пронизаны романтикой и наивностью. Чем дальше, тем вашей романтичности станет меньше, и мужчинам вас будет очень тяжело покорить.

Маргарита

Для Маргариты мужчины это развлечение, это ходячие кошельки и хороший секс. Эти женщины редко мечтают быть принадлежными женами и создавать дома уют. Мужчины чуствуют это легкое пренебрежение со стороны Риты и не спешат вступать в более серьезные отношения.

Александра

У Александры есть немного мужской энергии, ведь это имя происходит от мужского. Часто они отталкивают мужчин своей решительностью, силой, мужеством и желанием все решать самостоятельно. Александрам стоит быть немного женственнее в отношениях и все будет прекрасно.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿