Дорого і не безлімітно: які проблеми зі стільниковим зв’язком будуть на Росії вже скоро

Росіяни можуть зіткнутися з перебоями у роботі стільникового зв’язку вже влітку 2022 року. Крім того, прогнозується зростання цін на послуги мобільних операторів та повна відмова від безлімітного інтернету. Причинами стали іноземні санкції, брак нового обладнання та серйозне зменшення кількості кваліфікованих кадрів.





Нестача обладнання

Накладення іноземних санкцій торкнулося телекомунікаційної сфери на Росії. Великі закордонні постачальники обладнання прийняли рішення про вихід з російського ринку, що надалі позначиться не тільки на можливості розвитку стільникових мереж, а й на забезпеченні їхньої безперебійної роботи.

Постачання на території Росії призупинила Nokia, чиє обладнання закуповували оператори великої четвірки (Білайн, МТС, Мегафон та Tele2). Крім того, Tele2 спільно з Nokia працювали над створенням тестових зон 5G-мереж.

Шведська компанія Ericsson також обмежила постачання обладнання, яке закуповували МТС та Tele2.

Рішенням у поточній ситуації, на думку російської влади, стане імпортозаміщення та збільшення обсягів поставок китайських компаній, ZTE та Huawei. Однак і це обіцяє сфері серйозні проблеми. Справа в тому, що 93% ринку телекомунікаційного обладнання припадає на іноземні компанії, лідерами яких були Nokia, Ericsson та Huawei. Кожен із операторів має відразу кілька постійних постачальників, які прив’язані до федеральних округів. Існують і додаткові постачальники для торгу з основними.

Швидкий перехід на китайське обладнання призведе до непродуктивних інвестицій операторів, що прямо позначиться на рівні розвитку стільникових мереж. Крім того, відсутність конкуренції з боку інших іноземних компаній спонукає китайських постачальників до підвищення цін. Усе це разом позначиться на вартості послуг зв’язку для пересічних росіян.

Нестача кадрів та підвищення витрат

Тяжке економічне становище в країні спричинило стрімкий від’їзд багатьох висококваліфікованих IT-фахівців за кордон. За прогнозами аналітиків, кількість кадрів за наступні півроку знизиться приблизно на 30%.

До проблем у сфері кадрів належить підвищення витрат. У 2022 році капітальні витрати стільникових операторів збільшилися приблизно на 60 млрд. рублів. При цьому компанії не можуть зупинити це зростання, навіть скоротивши інвестиційні програми.

Відмова від безлімітного інтернету

Так як проблеми з нестачею нового обладнання та зносом старого найближчим часом актуальні, а резерву вистачить лише на наступні 6 місяців, Мінцифри РФ настійно порекомендувало операторам відмовитися від тарифів з безлімітним інтернетом, а також скоротити кількість трафіку вже наявних тарифів. Це дозволить знизити навантаження на мережі для підвищення їхньої стійкості у разі різкого зростання споживання мобільного інтернету.

Наскільки та як зростуть ціни?

На думку експертів, вартість послуг мобільного зв’язку поступово зростатиме. Оператори орієнтуються до рівня інфляції, але загалом прогнозується підвищення ціни 10-20%. При цьому дізнатися, напевно, які тарифи та групи абонентів першими відчують на собі зміни, поки що неможливо.

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