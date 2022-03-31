У Китаї захотіли створити «потяг судного дня»

У Китаї вивчають можливість створення бойового залізничного ракетного комплексу (БЗРК). Про це повідомляє The Times з посиланням на дослідження, опубліковане в журналі Південно-Західного університету Цзяотун.





Автори дослідження змоделювали вплив запуску ракет на залізничне полотно. З’ясувалося, що для запуску найкраще підходить високошвидкісна залізниця. Китайські потяги розвивають швидкість до 350 кілометрів на годину. Це дозволить оперативно змінити позицію “поїзда судного дня”.

У публікації зазначають, що залізничні пускові установки можуть витримати першу хвилю ядерного нападу. Потяг, який захотіли створити у Китаї, зможе постійно переміщати частину ядерного арсеналу країною. Це знизить ймовірність виявлення та знищення ракет та пускових установок.

Вважається, що у 2015 році китайські військові виконали випробувальний запуск ракети «Дунфен-41» (DF-41) із залізничної пускової установки.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿