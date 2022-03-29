Что будет, если не платить за коммуналку в течение всего времени войны

Начиная с 24 февраля, когда Россия напала на Украину, украинцам ввели ряд финансовых послаблений. Некоторые банки ввели временные кредитные каникулы, а Правительство разрешило не платить коммунальные платежи, если нет материальной возможности. Никаких штрафов начисляться не будет. Но останется ли субсидия? Рассказываем.





Будут ли забирать субсидию, если есть долг за коммунальные платежи?

В Министерстве социальной политики заявили, что никаких наказаний, в том числе лишений субсидий для украинцев не будет. Лишить субсидии могут, если лицо имеет задолженность свыше 680 грн, больше трех месяцев подряд. Возможно, у некоторых такая ситуация и будет наблюдаться, но так как субсидию насчитывают только во время отопительного сезона, то это априори не возможно. За эти последние месяцы данного отопительного сезона социальные выплаты всем придут так, как всегда и в том же объеме.



Кстати, если кто-то из украинцев переехал из собственного населенного пункта в другой регион Украины, то социальные выплаты можно получить в любом отделении Укрпочты по новому месту жительства. Нужно зайти на сайт Укрпочты, и заказать переадресацию выплат, прикрепив к заявке личные данные, и адрес, по которому получали выплаты до войны.

Могут ли ограничить поставки услуг?

Марина Лазебная заверила, что никто не останется без газа, света или электроэнергии даже если у лица будет многомесячный долг. Пока в Украине война, никаких штрафов или других видов наказаний применять не будут. Однако если у вас есть возможность заплатить за услуги, пожалуйста, сделайте это. Это существенно поддержит украинскую экономику, и в частности, службы ЖКХ, которые работают на грани возможностей.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿