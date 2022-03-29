Що буде, якщо не платити за комуналку протягом всього часу війни

Починаючи з 24 лютого, відколи Росія напала на Україну, українцям запровадили ряд фінансових послаблень. Відтак, деякі банки запровадили тимчасові кредитні канікули, а Уряд дозволив не сплачувати комунальні платежі, якщо немає матеріальної можливості. Ніяких штрафі нараховуватися не буде. Але чи залишиться субсидія? Розповідаємо.





Чи забиратимуть субсидію, якщо є борг за комунальні платежі?

В Міністерстві соціальної політики заявили, що ніяких покарань, в тому числі й позбавлень субсидій для українців не буде. Позбавити субсидії можуть, якщо особа має заборгованість понад 680 грн, більше, як три місяці підряд. Можливо в декого така ситуація й спостерігатиметься, але так як субсидію нараховують лише під час опалювального сезону, то це апріорі не можливо. За ці останні місяці даного опалювального сезону, соціальні виплати всім прийдуть так, як завжди і у тому ж обсязі.

До слова, якщо хтось з українців переїхав із власного населеного пункту в інший регіон України, то соціальні виплати можна отримати у будь-якому відділенні Укрпошти за новим місцем проживання. Потрібно зайти на сайт Укрпошти, та замовити переадресацію виплат, прикріпивши до заявки особисті дані, та адресу за якою отримували виплати до війни..

Чи можуть обмежити постачання послуг?

Марина Лазебна запевнила, що ніхто не залишиться без газу, світла чи електроенергії навіть якщо матиме кількамісячний борг. Допоки в Україні війна, жодних штрафів, чи інших видів покарань застосовувати не будуть. Проте, якщо у вас є можливість заплатити за послуги, будь ласка, зробіть це. Це суттєво підтримає українську економіку, і зокрема служби ЖКГ, які працюють на грані можливостей.

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