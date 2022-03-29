Женщинам, которые родились под этими знаками Зодиака, часто изменяют мужчины

Часто женщины жалуются, что мол им случаются лишь недостойные партнеры, постоянно их изменяющие. На самом деле, психологи уверены, что очень часто именно от женщины зависит изменит ли ее муж или нет. Есть мол дамы, которые могут откровенно подтолкнуть партнера на такой шаг, особенно, если пара уже давно вместе и огонек немного погас. А вот астрологи уверяют, что это еще зависит от знака Зодиака под которым родилась женщина. Мол есть несколько знаков, которым в силу их характера, изменяют чаще всего.





Тельцы

Женщины-Тельцы это спокойные, верные и семейные личности. Но есть в их характере несколько черт, которые не нравятся мужчинам. Такие женщины очень волевые и хотят решать все самостоятельно. Они всеми командуют, и не хотят слышать никаких возражений. Если дома что-нибудь не по их, то будет полноценный террор. Мужчины рано или поздно сдаются и отправляются на поиски более слабой, хрупкой и нежной. Потому что женщина Телец, это точно не о слабости. Словом, им изменяют чаще других.

Девы

Это обычно довольно красивые женщины, очень уверенные в себе. Это отлично, но со временем их самоуверенность ослепляет им глаза. Девы с годами перестают наряжаться для любимых, делать макияж или просто стараться как-то понравиться партнеру. Они думают, что их и так можно любить до безумия. Именно в этот момент мужчина может завести интрижку на стороне.

Стрелец

Стрельцы очень часто влюбляются так, что теряют связь с реальностью и становятся слишком ревнивы и подозрительны. Даже там, где нет причин для ревности, Стрельцы могут что-то подозревать. Со временем это утомительно для партнеров, и у них действительно появляются романы на стороне.

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