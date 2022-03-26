В Украине изменили график выплаты пенсий: кого коснется

В Украине выплаты некоторым пенсионерам будут начислены раньше обычного. Пенсию авансом получат жители регионов, где сейчас ведутся боевые действия. Заранее будут выплачены пенсии на общую сумму 8,8 млрд. грн.





Ранее планируемого срока свои деньги могут ожидать пенсионеры из Луганской, Черниговской, Херсонской, Сумской, Николаевской и Киевской областей. Средства в эти регионы в Кабмине пообещали перечислить с 25 по 27 марта. То есть пенсию за апрель старики смогут получить еще до конца текущего месяца.

В частности, 25 марта деньги для расчета с пенсионерами получили Луганская и Черниговская области. Следующими стали Сумщина, Херсонщина и Николаевщина. Туда средства для проведения выплат поступили 26 марта. Столичные же пенсионеры смогут получить свои пенсии с 27 марта.

«Чтобы обеспечить своевременное начисление выплат украинским пенсионерам, проживающим на охваченных войной территориях, мы уже сейчас начали финансирование пенсий на следующий месяц. В течение 25-27 марта будет перечислено 8,8 млрд. грн. в 6 областей Украины», – сообщили в Пенсионном фонде.

Стоит отметить, что во властных кругах позаботились не только о своевременности выплат, но и о том, чтобы каждый пенсионер смог получить свои деньги, даже если ему пришлось покинуть собственный дом и переехать в более безопасный регион страны. Пожилые граждане, не имеющие возможности получить пенсию обычным способом, на почте или в банковском отделении, могут воспользоваться услугой денежного перевода. Для этого им необходимо зайти в свой личный кабинет на официальном сайте Пенсионного фонда, или позвонить в учреждение, и сообщить свое актуальное место жительства.

Напомним, что несмотря на войну в стране, пенсионеры в марте получили обещанную надбавку к своим ежемесячным выплатам. Пенсии были проиндексированы на 14%. Так что в марте украинские пенсионеры получили в среднем на 550 грн больше, чем в феврале.

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