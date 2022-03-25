Что украинцы чаще всего заказывают в интернете во время войны

Уже месяц идет война Украины с Россией. Несмотря на военное положение, начинают работать магазины, службы доставки, актуальности набирают и онлайн-покупки. В первые дни войны украинцы вообще ничего не заказывали. В день Новая почта доставляла около 50 тысяч посылок, в то время как до войны это было более миллиона. Сейчас уже доставляют более 350 тысяч посылок в день. То есть украинцы постепенно оживляются, поэтому продавцы, которые торгуют онлайн имеют все условия, чтобы вернуться к работе.





Что заказывают чаще всего?

Естественно, число востребованных категорий товаров сильно уменьшилось. Сейчас людей интересует только следующее:

Одежда. Причем в топе спортивные наряды, белье, детская одежда, весенние вещи, ведь многие покидали дом в зимнем наряде и сейчас остались буквально налегке. Обувь. На втором месте обувь, причем у 80% это кроссовки. Автозапчасти и автотовары на втором месте. Заметим, что многие детали дефицитны и цены на эту категорию товара выросли. Медикаменты. В аптеках наблюдается дефицит более 70% препаратов, поэтому люди заказывают их онлайн из других городов. Продукты питания. Косметика. Сюда больше входят уходовые средства, средства для гигиены, реже декоративная косметика. Зоотовары. Закрывают перечень востребованного, товары для животных.

Новая почта работает без выходных

Сейчас Новая почта работает во всех городах, где это возможно. Отделения работают без выходных. На сайте перевозчика можно найти информацию о более чем 200 интернет-магазинах, которые сейчас работают и в частности сотрудничают с Новой почтой. Также известно, что сейчас в отделениях Новой почты хранится более 2 миллионов посылок, которые люди не забирают. В настоящее время их хранение бесплатное.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿