Езотерики розповіли, що треба носити в гаманці, щоб притягнути гроші, а що категорично не можна

Гаманці — поступово відходять в минуле, але більшість людей все ще ними користується. Крім банківських карток дехто полюбляє носити готівку, а ще фотографії близьких і інші дрібні речі, наприклад чеки та дисконтні карточки. Виявляється, від того, чим наповнений ваш гаманець залежатиме й ваше фінансове благополуччя. Езотерики розповідають, які речі притягують грошовий потік, а які навпаки його блокують.





Що треба носити в гаманці?

Кажуть, що в гаманці потрібно носити одну купюру, яку ви самостійно заробили. Тобто, зробити з неї такий собі талісман. Це може бути, як одна гривня, так і 100 доларів. Неважливо, головне, щоб ці гроші були чесно зароблені. Також, експерти запевняють, що дуже гарно впливатиме на ваші доходи записка з вашими фінансовими цілями. Її можна зберігати в одному з відділень гаманця подалі від чужих очей.

Що не можна носити в гаманці?

В гаманці, як і в домі, та голові, не повинно бути жодного сміття. Старі чеки, протерміновані купони, знижки тощо — все це треба негайно викидати. Також, в гаманці не можна зберігати жодних квитанцій, чи чеків про оплату чогось. Зберігайте всі квитанції десь окремо, адже в гаманці вони провокують негативну енергію, та притягують зайві витрати. Не можна зберігати в гаманці порвані купюри. Не можна, до речі, зберігати й фотографії. Оця звичка, мати невелике фото коханої людини, чи дітей не несе нічого хорошого. Навпаки, чужа енергетика негативно впливатиме на ваш зв’язок з грішми.

Ще езотерики закликають, ніколи не носити в гаманці нічого “мертвого”. Наприклад, сухих квітів, гілочок, чи якогось сувеніру. Ну і якщо гаманець порвався, чи в ньому зламався замок, краще одразу ж купити новий.

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